Jeroen Bosch Ziekenhuis was doelwit van relschoppers, ambulances uitgeweken

Niet alleen winkels en auto's waren maandagavond doelwit van de relschoppers in Den Bosch, zij hadden ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis op het oog. Relschoppers deden een poging bij het ziekenhuis komen, maar dat is niet gelukt. Dat bevestigt de directeur van het JBZ.

De relschoppers kwamen op een zeker moment de richting van het ziekenhuis op. De situatie was zo dreigend dat het ziekenhuis uit voorzorg op slot is gegaan. Ambulances moesten uitwijken naar andere ziekenhuizen. "Dat was angstaanjagend voor het personeel", zegt directeur Piet-Hein Buiting van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.