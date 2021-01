Maaike in tranen bij zien van ravage in haar winkel in Den Bosch: 'Met stomheid geslagen'

Ruiten van de Primera in Den Bosch zijn aan diggelen geslagen. vergroot

Maaike Neuféglise, eigenaresse van de Primera in de Visstraat in Den Bosch, kan haar tranen bijna niet bedwingen als ze de ravage in haar winkel ziet. Een wervelstorm van rellende en plunderende jongeren heeft maandagavond haar winkel haast onherkenbaar gemaakt. Alles, maar dan ook alles is kapot. "Ik ben met stomheid geslagen", zegt ze.

De ogen van Maaike dwalen over de chaos. "Ik ben boos en teleurgesteld dat onze winkel met zoveel geweld is toegetakeld. Er is zoveel vernield, alles is stuk. Dit is vandalisme pur sang."

Samen met haar man is ze na een telefoontje van bekenden zo snel als mogelijk naar de winkel gereden. "Bij aankomst was alles al geplunderd."

In de video vertelt Maaike haar verhaal:

Meerdere ruiten van de winkel zijn aan diggelen, de molens met wenskaarten liggen verspreid door de winkel. Kassa's liggen op de grond en de bedrading van elektrische apparaten hangen er los bij. Een troosteloos beeld. "De deuren waarachter de sigaren en andere tabak liggen zijn opengetrokken en er is veel rookwaar verdwenen. Ook zijn er pakketjes van klanten meegenomen."

"Dit is crimineel gedrag."

De schade? "Dit alles vervangen loopt in de tonnen. Ik weet niet waar ik het van moet betalen. We waren ook al een tijdje gesloten", zegt Maaike. Dan kan ze haar woede niet bedwingen: "Dit is toch niet goed te praten. Het heeft niets te maken met mensen die het ergens niet mee eens zijn. Dit is crimineel gedrag."

