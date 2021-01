Harde kern FC Den Bosch ondersteunt politie tijdens rellen: 'Stad onder ónze beveiliging'

Deze auto moest eraan geloven (foto: SQ Vision) vergroot

Lijdzaam toezien hoe 'hun' stad vernield zou worden, was voor supportersgroep M-Side van FC Den Bosch geen optie. Om de politie en ME te ondersteunen, trokken de supporters naar verschillende plekken in de stad. "We hebben gisteren als betrokken inwoners van de stad toezicht gehouden bij het ziekenhuis," laat een woordvoerder van de groep weten via Facebook.

Sven de Laet Geschreven door

Uiteindelijk bleek de hulp niet nodig. "Gelukkig was politie er op tijd bij. We willen hen ook zeker niet in de weg lopen." Toch houden ze de oren en ogen open voor nieuwe dreigingen. "Mocht het nodig zijn, zullen we vandaag weer klaar staan. Niet als stichting, maar als betrokken Bosschenaren."

De supportersgroep kan in ieder geval rekenen op complimenten van de wijkagent. Die liet via Twitter weten de hulp van de M-Side op prijs te stellen.

Wachten op privacy instellingen...

Ook de club zelf is trots op haar supporters, vertelt woordvoerster Ester Bal. "Fantastisch. Wij juichen dit alleen maar toe." De positieve aandacht voor de M-Side is volgens Bal zeer welkom. "In het verleden zijn onze fans natuurlijk negatief in het nieuws geweest, terwijl ze ook een hoop mooie initiatieven organiseren. Het is fijn dat iedereen daar nu iets van ziet."

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.