Burgemeester Mikkers steekt ondernemers hart onder de riem: 'Oeteldonk zijn we samen'

Honderden Bosschenaren de straat op om schoon te maken (foto: Jan Waalen). Volgende Vorige vergroot 1/2 Burgemeester Mikkers spreekt Bosschenaren toe die komen opruimen

"Dit doet pijn, pijn voor ons allemaal." Burgemeester Mikkers van Den Bosch heeft dinsdag honderden mensen toegesproken die naar de stad waren gekomen om schoon te maken en de getroffen ondernemers te steunen. "Oeteldonk zijn we samen."

"We zijn hier naartoe gekomen omdat we zagen dat onze mooie stad, waar we met z'n allen zo trots op zijn werd vernietigd door een aantal onverlaten, relschoppers, plunderaars en dieven", zo sprak de burgemeesters de mensen toe. "Juist in een situatie waarin we elkaar moeten vasthouden en juist tegen het virus moeten strijden."

In het centrum van Den Bosch zijn dinsdagochtend honderden mensen met bezems en stoffer en blik in de hand. Ze komen de stad schoonmaken na de rellen. De meeste rotzooi is al opgeruimd, maar veel Bosschenaren willen een statement maken. Veel mensen gaan nu een rondje langs de zwaarst getroffen ondernemers lopen om ze een hart onder de riem te steken.

Pijnlijk

Mikkers noemt het 'pijnlijk' dat de ME pas laat kon worden ingezet. "Dat is pijnlijk voor al die ondernemers die met hart en ziel voor hun zaak werken. En voor al die bewoners die hun eigendommen willen beschermen. Dat wij niet in staat zijn gebleken dat met elkaar op te pakken." Als hij vertelt dat 52 verdachten zijn opgepakt, klinkt er applaus.

Volgens Mikkers zijn de meeste verdachten jonger dan 25. Hij doet daarom een beroep op de ouders. "Ze hebben nog een toekomst voor zich in Den Bosch. Laten wij ze die toekomst geven, maar wel een die past bij ons Oeteldonk."

Onwerkelijke avond

Op internet is een crowdfundingsactie gestart om getroffen ondernemers te helpen. "Tranen stonden in onze ogen toen we de beelden zagen hoe de grote groep plunderend door onze prachtige binnenstad renden", zegt initiatiefnemer Deen Dondersteen. Haar doel is om 7300 euro binnen te halen. Het bedrag is een verwijzing naar het kengetal van Den Bosch, 073. Er is al meer dan 1000 euro opgehaald. "Wakker geworden na een onwerkelijke avond", schrijft een van de donateurs. "Dit raakt mij in mijn hart."

