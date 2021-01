Ziekenhuizen nemen maatregelen na coronarellen: extra beveiligers en veel contact met politie

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Meerdere grote ziekenhuizen in Brabant hebben veiligheidsmaatregelen genomen naar aanleiding van de recente avondklokrellen. Het gaat onder meer om het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven.

Het Catherina Ziekenhuis in Eindhoven zegt maatregelen te treffen, maar deelt niet welke. "Dat is niet relevant. Onze mensen moeten hier veilig kunnen werken. We hopen dat iedereen die raar gedrag van plan is zich eerst zestien keer bedenkt", aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg heeft de afdeling Spoedeisende Hulp extra beveiligd. Deuren die toegang bieden tot de spoedeisende hulp zijn vanaf nu dag en nacht gesloten. “Mensen kunnen niet meer automatisch naar binnen, dan moeten ze door een soort sluis. Het is aan beveiligers om die sluis open te doen”, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis.

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, dat maandag kort de deuren sloot omdat er relschoppers zouden naderen, neemt geen maatregelen. "Maar de lijntjes met de politie zijn kort", zegt een woordvoerder.

Ook het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond heeft korte lijntjes met politie en veiligheidsregio. "We hebben nog geen specifieke extra maatregelen genomen," zegt een woordvoerder, "maar als we signalen krijgen, slaan we daar natuurlijk meteen op aan. En door die korte lijntjes kunnen we snel schakelen."

Het Amphia Ziekenhuis in Breda neemt geen extra maatregelen. Een woordvoerder: "Dat is hier gelukkig nog niet nodig."

In het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal zijn ze geschrokken van de beelden uit Enschede, zegt een woordvoerder. "Maar we weten ook dat dit om een zeer kleine groep in de samenleving gaat. Als er extra maatregelen nodig zijn zullen wij die treffen." Het ziekenhuis overlegt hier ook over met de gemeente en veiligheidsregio.

De discussie over de kwetsbaarheid van ziekenhuizen is op gang gekomen na een aanval op het Medisch Spectrum Twente in Enschede zondagavond. Relschoppers probeerden de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis binnen te komen en gooiden met stenen.

Relschoppers hadden maandagavond ook het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch op het oog. Ze deden een poging om bij het ziekenhuis komen, maar dat is niet gelukt. Uit voorzorg ging het ziekenhuis even op slot.

