Bosschenaren ruimen stad op na rellen: 'Solidair met de getroffen ondernemers'

Na de verwoestende rellen van maandagavond, stonden dinsdagochtend trotse Bosschenaren klaar om de rotzooi in hun stad weer op te ruimen. Wie zijn zij en waarom wilden ze zo graag helpen?

"Ik kwam om te helpen vegen, maar bij aankomst was de grootste rotzooi al opgeruimd. Daar zijn ze vannacht blijkbaar al mee gestart. Geweldig dat alle inwoners zo klaar staan. Maar ook logisch: Het is ónze mooie stad die vernield wordt. Bizar, dat is gewoon niet te bevatten. Alles wat je dan kunt doen als Bosschenaar, doe je."