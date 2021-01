Restaurant 't Spoor wanhopig door blokkade van Facebook: 'Ik heb echt een potje zitten janken' vergroot

“We hebben niets gedaan wat niet mag, we hebben geen enkele voorwaarde geschonden, we hebben niemand bedreigd of rare stukken geplaatst en toch heeft Facebook ons in de ban gedaan. Christel van Kuil van restaurant ‘t Spoor in Sprang-Capelle zit zoals ze het zelf omschrijft in ‘zak en as.’ “De Facebookpagina van ons restaurant met duizenden volgers is door Facebook plotseling op zwart gezet, we zijn alles kwijt. Die pagina was en is voor ons bedrijf van levensbelang.”

Rob Bartol Geschreven door

Joris Dirckx techspecialist van Omroep Brabant herkent de werkwijze van Facebook wel. “Ze hebben er daar wel een handje van om dit soort ingrijpende beslissingen, zonder enige vorm van communicatie zomaar uit te voeren. Het is vervolgens erg lastig om met zo’n bedrijf in contact te komen. Het kan wel weken soms tot maanden duren voordat ze überhaupt reageren.”

"Dat kunnen meerdere mensen hebben aangemerkt als aanstootgevend."

Over het hoe en waarom van de blokkade is het ook voor Dirckx gissen. “In de video vertelt Christel dat ze een filmpje op Facebook heeft gezet, waarop te zien is dat ze na een koudwatertraining, in bikini uit het water komt. Dat kunnen meerdere mensen hebben aangemerkt als aanstootgevend. Ze kunnen ook gehackt zijn. Daarnaast kan de software van deze techbedrijven - in onze ogen - volstrekt idioot reageren op iemand die bijvoorbeeld in een bikini uit het water komt. Allemaal zaken waardoor een blokkade in werking kan treden."

In de video zie je wat de blokkade van Facebook doet met de restauranteigenaren Christel en Bartel

Wachten op privacy instellingen...

"Nu is alles weg. Wie kan ons helpen?"

Voor Christel Kuik en Bartel Meer zijn de gevolgen van de blokkade door Facebook al goed merkbaar. “Via, via krijg ik te horen dan mensen denken dat we failliet zijn, dat ze ons niet meer kunnen vinden en het dan opgeven. We krijgen al heel wat minder bestellingen binnen dan eerst. Via Facebook reageerden mensen altijd op ons weekmenu dat we online zette én wat ze vervolgens konden afhalen. Nu is alles weg. Wie kan ons helpen? En Facebook reageer alsjeblieft.”

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.