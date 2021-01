Peer (70) begon pas laat met fotograferen, maar nu staat hij op de kalender van National Geographic

De winnende foto van Peer Heesterbeek. Altijd op pad met de camera. (Foto: Karin Kamp) Volgende Vorige vergroot 1/2 De winnende foto van Peer Heesterbeek.

De 70-jarige Peer Heesterbeek uit Eindhoven begon pas op latere leeftijd met fotograferen, maar hij heeft talent. Zoveel, dat National Geographic zijn oog voor verlaten gebieden en het talent om dat fraai vast te leggen, in de gaten kreeg. En zo veroverde hij een plekje in de nieuwste kalender van het wereldberoemde tijdschrift.

Peer schoot de winnende foto in 2019 tijdens een vakantie in Duitsland op het eiland Rügen. "Het was een beetje mistig die dag", vertelt hij. "De sfeer, de kleuren, alles klopte. Ik zag die vrouw lopen op de steiger, drukte af en wist meteen dat ik iets speciaals had vastgelegd. Dit is een toppertje. Ik heb ook maar één foto gemaakt. Dat was genoeg."

De Eindhovenaar besloot mee te doen aan de wedstrijd van National Geographic, hoewel hij zichzelf niet veel kans gaf. "Jaarlijks krijgen ze tienduizend foto's toegestuurd, ook van professionele fotografen. Het niveau is ongekend hoog. Maar ik dacht, ik ga het toch proberen. Want je weet maar nooit."

Zoals zovelen maakte Peer vroeger vooral vakantiekiekjes van zijn gezin in de zomer. Pas toen hij in 2008 zijn eerste digitale camera aanschafte, raakte hij echt bevlogen.

"Eerst waren het voornamelijk landschappen die ik vastlegde, later verschoof m'n interesse naar de straatfotografie", zegt hij. "Het is leuk om door een stad te lopen, helemaal anoniem, niet wetende wat je aan zult treffen. Dat maakt 't ook spannend."

"Soms is het helemaal niks en soms heb ik mazzel."

Peer vervolgt: "Ik ga er gewoon opuit, neem de trein naar Den Bosch, Maastricht of Rotterdam en dwaal dan anderhalf uur rond. Dan maak ik zo honderd foto's. Dat doe ik ongezien, want op het moment dat je het vraagt, wordt het een geposeerde, geënsceneerde plaat."

"Soms is het helemaal niks en soms heb ik mazzel. Dan zitten er één of twee foto's tussen waar ik heel blij van word."

Het station, de weekmarkt, een fietserstunnel. Het zijn dankbare onderwerpen voor de 70-jarige hobbyfotograaf. Ook in een museum doolt hij graag rond.

"Ik betrek graag mensen bij mijn beeld."

Kenmerkend is de rust die iedere foto uitstraalt. "Grote groepen fotografeer ik niet, het zijn altijd opnames waar maar één of twee mensen op staan. Ik betrek mensen graag bij mijn beeld." Nabewerken van de foto's doet hij niet of nauwelijks. "Een beetje meer contrast toevoegen, dat is het eigenlijk wel."

Bij de National Geographic-wedstrijd greep de Eindhovenaar mis, maar de foto werd wel apart gelegd door de jury. "Nee, ik had geen idee", zegt Peer. "Ik koop die kalender eigenlijk ieder jaar en had de nieuwste ook al in huis. Maar die hadden we ongezien in de kast gelegd, nog keurig in de plastic folie, omdat het nog geen 2021 was, haha. Pas toen ik in december officieel bericht kreeg, begreep ik dat m'n foto erin stond."

Het is niet de eerste keer dat zijn werk werd gepubliceerd, maar trots is Peer zeker. Eind van het jaar lagen er twee feestelijk ingepakte exemplaren onder de kerstboom, een cadeautje voor zijn zoons. "Ik vind het toch een hele eer, dat ik National Geographic heb gehaald."

