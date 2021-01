Carli A. sneed keel van tonprater Frank Schrijen door, 16 jaar cel geëist

De vermoorde tonprater Frank Schrijen (foto: archief). vergroot

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Den Bosch 16 jaar celstraf geëist tegen asielzoeker Carli A. Hij wordt ervan verdacht tonprater Frank Schrijen te hebben gedood tijdens een seksdate. Schrijen werd op 26 februari vorig jaar in zijn appartement in Boxmeer met een stuk hout op zijn hoofd geslagen, vastgebonden en zijn keel werd doorgesneden. De verdachte zou Schrijen ook hebben beroofd van zijn geld, telefoon en kleding.

De 27-jarige verdachte is een asielzoeker uit het Caribische Trinidad en Tabogo. Hij OM verdenkt hem ervan die dag in februari Schrijen te hebben gedood om de diefstal te verdoezelen. A. bekende eerder al dat hij de tonprater inderdaad gedood heeft, maar verklaart dat dit hele andere redenen had. Zelf zegt hij juist gevreesd te hebben voor z’n eigen leven. Volgens hem zou Schrijen juist gedreigd hebben hém te vermoorden.

Van Schrijen is bekend dat hij op jonge donkere mannen viel. In 2017 hadden hij en Carli A. al contact via de datingapp Grindr en daar volgde een afspraak uit voor betaalde seks. Schrijen had altijd veel contant geld op zak, en toen A. zijn portemonnee zag, haalde hij daar stiekem geld uit.

Carli A. was in februari vorig jaar ongelukkig en uitgeprocedeerd. Hij wilde weg uit Nederland en naar Australië en daar had hij geld voor nodig. Toen hij in Boxmeer was voor een afspraak met een andere man, herinnerde hij zich Frank Schrijen. De man die altijd veel geld op zak had en waar hij al eerder van gestolen had.

De 26ste maakten ze een afspraak om betaalde seks te hebben, maar tijdens die afspraak ging het helemaal mis. A. dacht dat hij gedrogeerd was door Schrijen. Toen hij aangaf weg te willen, mocht dat niet en Carli A. raakte in paniek. Hij gaf hem een klap met een houten staaf en bond hem vast. Toen hij het huis probeerde te ontvluchten, bleken volgens hem alle deuren dicht te zitten. Schrijen had zich inmiddels losgewurmd en dreigde met een mes. "Ik ga je vermoorden, zwarte klootzak", zou hij geroepen hebben.. Er werd gevochten, en in die worsteling sneed Carli A. Schrijen de keel door. "Ik was nooit van plan om daar geweld te plegen. Dat is niet wie ik ben. Ik wilde z'n geld stiekem stelen."

Terwijl Carli A. in de rechtszaal van Den Bosch zijn verhaal deed, trok vooral de tolk alle aandacht naar zich toe. Ze bleek namelijk meerdere malen zaken niet goed te vertalen, of er een hele eigen draai aan te geven. De verdachte en zijn advocaat gaven dan ook halverwege de dag aan er geen vertrouwen in te hebben dat hij zijn verhaal goed kon doen, en dat hij de vragen van de rechter goed zou begrijpen. De rechtbank besloot de zitting toch voort te zetten.

Het OM heeft problemen met de verklaring van Carli A, omdat de verhalen de afgelopen tijd nogal wisselden. De manier waarop de keel van Schrijen is doorgesneden duidt volgens het OM erop dat de verdachte écht van plan is geweest hem te doden. Bovendien is het onverklaarbaar waarom Schrijen A. zou hebben willen drogeren, vindt het OM.

"Ook hebben we niks gevonden in de wijn die ze hebben gedronken." Hij heeft Schrijen volgens het OM niet met voorbedachte daden gedood, maar hij heeft hem wel degelijk om het leven gebracht en daarmee is het het gekwalificeerde doodslag. "Hij heeft nooit echt spijt betuigd", zegt het Openbaar Ministerie.

Ook de familie van Schrijen heeft niet veel boodschap aan zijn verhaal. De broer van Frank refereerde tijdens zijn spreekrecht aan het nummer Imagine van John Lennon. "Imagine, mister A. Stelt u zich eens voor..." en noemde daarna alle momenten waarop A. andere keuzes had kunnen maken.

Ook het petekind van Frank Schrijen, nu een grote volwassen man, deelde zijn verdriet en vertelde; "Ome Frank was onafscheidelijk met z'n oude portemonnee. Die had hij van z'n vader gekregen. (...) Hij bewaakte de portemonnee met z'n leven, en dat is dus ook precies wat er is gebeurd."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

