Tilburgse ondernemers smeken relschoppers: 'Laat onze eigendommen heel'

Het restaurant van Sandra Boset bij de Tilburgse Westermarkt is veranderd in een opslagruimte. Alle terrastafels en stoelen staan binnen, uit angst voor nieuwe rellen. Dinsdag zijn er op sociale media oproepen gedaan om 's avonds in Tilburg West te gaan rellen. Ondertussen leeft Sandra tussen hoop en vrees.

Sandra staat in haar restaurant Tuinhuis Culinair en kijkt om zich heen: “Triest, als je dit zo ziet, toch? Een opslagruimte in plaats van een restaurant.” Ze krijgt oogcontact met haar collega en schiet vol.

Even later: “Al zeven maanden mogen we niet doen waar we normaal gesproken blij van worden. We moeten ons de hele tijd aanpassen, mogen steeds minder. En dit beperkt ons nog veel meer.”

Op sociale media zijn oproepen om dinsdagavond in Tilburg West weer te gaan ‘protesteren voor vrijheid’ en ‘te laten zien dat wij gewoon kunnen doorgaan’. Sandra’s man Ruben is voorzitter van de winkeliersvereniging en hij neemt voorzorgsmaatregelen. De beveiliging wordt opgeschaald en alle winkels gaan vervroegd dicht. Om vijf uur dinsdagmiddag gaan de rolluiken van winkelcentrum Westermarkt naar beneden.

Voor de ondernemers die aan de buitenkant van het winkelcentrum zitten, is het extra spannend. Zoals voor Sandra en Ruben, maar ook de tegenover gevestigde maaltijdenwinkel Kippie. Eigenaar Etiën Lommers geeft eerlijk toe dat hij bang is: “Ik lig er ’s nachts van wakker. Mijn telefoon staat altijd aan. Wat gaat er gebeuren? Is er genoeg politie? Is er genoeg ME?”

"Houd je kinderen binnen."

Sandra hoopt maar dat het overwaait. "En dat ze misschien eens hun verstand gaan gebruiken.” Voor de ouders van de relschoppers heeft ze wel een boodschap: “Houd je kinderen binnen. Er is een avondklok en dat is voor niemand prettig. Laat andermans eigendommen heel.”

