Honderd tv's en twee gestolen auto's, man aangehouden

Op een bedrijventerrein in Raamsdonk heeft de politie dinsdag een grote partij televisies gevonden en twee gestolen auto's. Die waren verstopt in diverse zeecontainers op het terrein.

De politie kwam de buit op het spoor bij de zoektocht naar een gestolen auto uit Alkmaar. Die werd daar in de nacht van zaterdag op zondag gejat. De zoektocht leidde naar het bedrijventerrein in Raamsdonk. Daar werd dinsdag aanvullend onderzoek gedaan.

In een zeecontainer werd de auto uit Alkmaar gevonden. Ook stond er nog een auto in, die ook gestolen bleek. Die auto was eerder gejat bij een bedrijf in Heerhugowaard.