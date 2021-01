Explosie bij de HEMA in Schijndel: 'Dit was een aanslag'

Wachten op privacy instellingen... Brand in HEMA in Schijndel (foto: SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Explosie bij Hema in Schijndel

Bij de achteringang van de HEMA in Schijndel heeft dinsdagavond een explosie plaatsgevonden. Een ooggetuige zag een grote vuurbal. "Ik denk dat het een molotovcocktail was. Dit was een bewuste aanslag." De politie heeft dezelfde avond een 35-jarige man aangehouden.

Janneke Bosch Geschreven door

De politie was snel bij de winkel om het vuur te blussen.

Een ooggetuige zag de explosie gebeuren. "Ik liep er denk ik vijftig meter vandaan en zag ineens een grote vuurbal. Toen renden er twee mensen weg." Waarschijnlijk was het een molotovcocktail. "Iets van de brandbare vloeistof is denk ik onder de deur doorgekomen, want ook binnen in de winkel brandde het."

Raam gebroken om te blussen

De politie heeft het raam van de winkel gebroken en het brandje geblust. Dat was snel onder controle. Vervolgens kwam de brandweer voor een nacontrole. In Schijndel was veel 'burgerwacht' op de been, om rellen te voorkomen.

Wachten op privacy instellingen...

Brand in HEMA in Schijndel (foto: SQ Vision) vergroot

Foto: SQ Vision vergroot

Foto: SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.