PSV dankt goudhaantje Mauro Junior na zwaarbevochten zege op hekkensluiter FC Emmen

PSV heeft een zwaarbevochten zege geboekt op FC Emmen (0-2). De Eindhovenaren hadden het lang heel lastig met de hekkensluiter in de Eredivisie. Pas na 81 minuten scoorde PSV via invaller Mauro Junior, die hiermee en met de assist op Eran Zahavi de Eindhovenaren zo drie heel belangrijke punten wist te bezorgen. Welke 4 zaken vielen er op?

1. Weinig uitgespeelde kansen

PSV was zeker de betere in Emmen. En dat moet natuurlijk ook, aangezien de thuisploeg na 19 wedstrijden nog altijd zonder overwinning is in de Eredivisie. Maar PSV wist het vele balbezit niet om te zetten in goede, uitgespeelde aanvallen. De Eindhovenaren hadden het moeilijk met het defensieve Emmen, dat dit seizoen toch al 45 doelpunten om de oren kreeg. Uiteindelijk was het dus Mauro Junior die de ban brak met een goede voorzet die bij de tweede paal binnen viel.

Denzel Dumfries moest in de slotfase het veld nog geblesseerd verlaten met een op het oog zware blessure. Na afloop stond de captain van PSV de media toch te woord:

2. Mauro Junior als goudhaantje

De Braziliaanse middenvelder van PSV was niet geheel okselfris en begon op de bank bij PSV. Maar na 77 minuten mocht en moest hij dan toch opdraven omdat het nog altijd 0-0 stond. De invalbeurt van Mauro had voor hem en PSV niet beter uit kunnen pakken. Allereerst maakte hij dus de bevrijdende 0-1 en even later was hij ook belangrijk met een puntgave assist op Zahavi die daarmee de 0-2 op het scorebord bracht.

Een mooie avond voor de kleine Braziliaan, die zijn ploeg zo een grote dienst bewees. "Voor mij was het geweldig. Ik werk hard en ben blij dat mijn teamgenoten me altijd steunen. Vanavond was mijn avond", zei Mauro na afloop.

3. Gemiste kans Adrian Fein

Adrian Fein kreeg weer eens een kans in de basis. Het betekende pas zijn derde basisoptreden in dit Eredivisieseizoen. Hoewel het begin van de van Bayern München gehuurde speler veelbelovend was met een goede eerste steekpass, viel het optreden van de Duitse middenvelder wat tegen. Fein was niet overtuigend, speelde ballen veel te zacht in en verloor veel persoonlijke duels. Het ontbrak hem aan de échte overtuiging om te laten zien wat hij waard is.

Schmidt gaf al eerder aan dat hij Fein juist wel goed aan de bal vond, maar dat de jonge middenvelder verdedigend nog niet betrouwbaar genoeg is voor een basisplek. Toch kreeg hij dinsdagavond weer een kans, mede door de afwezigheid van de zieke Mo Ihattaren, maar die kans greep hij niet bepaald aan.

Denzel Dumfries en Jordan Teze over de late overwinning op Emmen en over Schmidts vervanger: Lars Kornetka.

4. 11 (!) corners, maar het levert niks op

PSV kreeg tegen Emmen opvallend veel corners. Dat dwongen de gasten natuurlijk zelf af, maar er werd bar weinig gedaan met die standaardsituaties. Een hoge variant, een lage variant, een korte variant: PSV probeerde van alles, maar écht gevaarlijk werd het niet vanuit de corners. En dat terwijl PSV juist met Philipp Max een man heeft met een goede pass in de benen. Corners kunnen een ongelooflijk belangrijk wapen zijn in het voetbal, al moet PSV daar wellicht nog wat meer op trainen.

