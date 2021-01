PSV-trainer Roger Schmidt één wedstrijd geschorst na uitspraken over scheidsrechter

PSV-trainer Roger Schmidt zit dinsdagavond niet op de bank bij de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De Duitse trainer en de club zijn akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de KNVB voor twee duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Assistenten Lars Kornetka en Jörn Wolf nemen tegen FC Emmen de taken van Schmidt over.

Schmidt krijgt de straf voor zijn uitspraken na de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam eerder deze maand. Volgens de coach had scheidsrechter Bas Nijhuis gezegd dat hij bewust in het nadeel van PSV had gefloten omdat Schmidt eerder kritiek op hem had na de uitwedstrijd tegen Vitesse eind oktober.