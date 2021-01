Stroomstoring in PI Vught voorbij, gevangenen moesten in hun cel blijven

Foto: Bart Meesters vergroot

De gevangenis in Vught was woensdag urenlang getroffen door een stroomstoring. Die leidde met name tot ongemak voor de gevangenen, die in hun cel moesten blijven. De veiligheid was niet in het geding, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie.

De storing begon dinsdagnacht om twee uur, waardoor een deel van de intercoms in de cellen uitviel. Ook bijvoorbeeld de televisies vielen uit. Rond halfeen waren de problemen opgelost.

De Extra Beveiligde Inrichting werd niet getroffen. Datzelfde gold voor de buitenringbeveiliging, die geen last had van de storing. Rond de middag meldde de PI dat de storing voorbij was.

De storing begon om 02.00 uur woensdagochtend, waardoor een deel van de intercoms in de cellen uitviel. Er werd extra personeel opgeroepen om beter contact met de gedetineerden mogelijk te maken. Omdat de gedetineerden achter hun deur moesten blijven, was een tijd geen bezoek mogelijk.

De gedetineerden krijgen woensdagmiddag een aangepast dagprogramma. Ook luchten en bezoek ontvangen kan zoveel mogelijk weer doorgaan.

