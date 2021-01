Het is een meisje en ze heet Christine, zeldzame giraffe geboren in de Beekse Bergen

Wachten op privacy instellingen... Christine maakt het goed (foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij-van Dijk). Volgende Vorige vergroot 1/2 Christine maakt het goed en blijft nog even binnen

In de Beekse Bergen is deze week een Nubisch girafje geboren: Christine. De geboorte is extra bijzonder omdat het om een zeer bedreigde soort gaat. "Binnen een kwartier na de geboorte stond ze al stevig op haar pootjes en ze drinkt veel bij moeder Gerda", vertelt verzorger Rolf Veenhuizen.

Christine zal voorlopig nog even in de stal blijven. “Vanwege de weersomstandigheden kiezen we ervoor om haar nog even binnen te houden. Zodra het weer beter is, mag Christine de savannes gaan ontdekken", zegt Veenhuizen.

Het is pas de derde keer in een jaar dat een Nubische giraffe wordt geboren in Nederland. "Het gaat ook absoluut niet goed met ze in het wild. Hun leefgebied wordt steeds kleiner door ontbossing in Afrika", zegt Veenhuizen. "Daarnaast wordt er op de Nubische giraffe gejaagd. Deels vanwege hun vlees, maar ook de haren uit de staart zijn van grote waarde voor de stropers. Van die haren worden bijvoorbeeld armbanden gemaakt."

Geen vlekken op de poten

De Nubische giraffe is te herkennen aan de poten. Het onderste gedeelte hiervan heeft geen vlekken en is wit van kleur. Daarnaast heeft deze soort minder 'gekartelde' vlekken dan andere giraffen. De soort is wat bleker van kleur en ook groter dan normaal.

Kijk dat blije koppie nou! (foto: Beekse Bergen/Mariska Vermij-van Dijk). vergroot

