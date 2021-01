GGD waarschuwt: oplichters gaan langs de deuren om ouderen te laten betalen voor coronaprik

De GGD West-Brabant krijgt berichten dat ouderen in de regio worden gebeld door oplichters die zich voordoen als GGD-medewerker. Soms staan nep-medewerkers zelfs aan de deur bij ouderen om een afspraak te maken voor vaccinatie. "Dat doen wij nooit", waarschuwt de gezondheidsdienst.

"Wij nemen geen contact op met ouderen over het vaccineren en komen ook niet bij mensen thuis", schrijft de GGD in een waarschuwingsbericht op haar site. "We hebben huisartsen in de regio inmiddels op de hoogte gesteld om extra alert te zijn op deze praktijken. Vaccinatie door de GGD is altijd gratis!"