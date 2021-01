Stoppen of doorgaan? Kroegen en restaurants worden doorgelicht om te zien of er toekomst is

Foto: Pexels. vergroot

Horecaondernemers in Breda die door de coronacrisis worden getroffen, kunnen vanaf woensdag gratis hun bedrijf laten doorlichten om te kijken of dat nog levensvatbaar is. Als eerste stad in Nederland stelt de gemeente daarvoor de diensten van een adviesbureau beschikbaar. Die maakt een financiële scan van café of restaurant en geeft onafhankelijk advies om door te gaan of te stoppen.

De coronacrisis richt een ravage aan in de horeca. De gemeente Breda gaat daarom samen met Koninklijke Horeca Nederland en de brouwerijen AB Inbev en Heineken een nieuw middel inzetten om ellende in de toekomst te voorkomen. Op vrijwillige basis worden bedrijven financieel doorgelicht door een adviesbureau en wordt er gekeken welke hulp de horecazaak nodig heeft en of er wel of geen toekomst is.

Wethouder Boaz Adank van Breda herhaalt de slogan van zijn stad nog maar eens: "Breda brengt het samen." Al vanaf het begin van de coronacrisis denkt het college, en ook burgemeester Depla, flink mee met de kroegbazen en restauranthouders. En nu moet een nieuw instrument, een financiële scan van de horecabedrijven, voortaan maatwerk opleveren.

"Veel regelgeving is heel generiek en geeft maar een gedeeltelijke compensatie", zegt Adank. "Maar de problemen zijn heel divers. We hebben daarom een aantal partijen bij elkaar gebracht en gekeken welke instrumenten we samen kunnen inzetten om de horeca te ondersteunen. Liefst leidt dit naar een gezonde, bloeiende toekomst, maar in het allerslechtste geval moeten we ze helpen met stoppen."

Om de problemen in kaart te brengen gaan de bedrijven door een soort van financiële wasstraat, een scan van het ingehuurde HorecaAdviesBureau. Bij problemen worden de samenwerkende partijen betrokken om tot een oplossing te komen. Naast de brouwerijen zijn dat bijvoorbeeld ook de belastingdienst en een aantal banken.

Maar alles begint dus bij een scan van het adviesbureau dat binnen 24 uur contact opneemt als een horecazaak zich aanmeldt. Mocht daaruit blijken dat een bedrijf niet te redden is, dan wordt er ook geholpen bij de ontmanteling en afhandeling.

"Dat is natuurlijk een heel emotioneel iets", zegt wethouder Adank. "Er wordt in kaart gebracht wat de consequenties zijn en getracht om in ieder geval de schulden zo klein mogelijk te houden. Er moet dan voor iedereen een zo goed mogelijke oplossing komen."

Burgemeester Paul Depla benadrukt dat het belangrijk is voor zijn stad om de horeca goed te helpen. Cafés, restaurants en hotels maken een belangrijk deel uit van de economie en de beleving van en in Breda. "Het is belangrijk dat we de ondernemers perspectief bieden en een stip op de horizon zetten. De horeca moet ook na de coronacrisis een belangrijke rol spelen in onze stad."

"Perspectief is misschien nog wel het allerbelangrijkste", zegt Marijn van Dijke van de Bredase afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. "Want perspectief zit voor ons momenteel wel op een dieptepunt. Het is fantastisch om weer een richting in te gaan."

