Brabants Fietsorkest in zak en as: op maat gemaakte trailer gestolen

IJzerdieven hebben de trailer van het Brabants Fietsorkes uit Eindhoven gestolen. Althans, dat denkt Ruud Schellekens van het orkest. "Ik vrees dat onze dure trailer nu oud ijzer wordt. Ik ben er goed ziek van."

Maandag werd de aanhanger voor de vier meter lange fiets van het Fietsorkest gestolen. Op de fiets kunnen zes muzikanten tegelijkertijd fietsen en spelen. "Wie doet nou zoiets" vraagt Ruud Schellekens zich af. Hij is de oprichter van het bijzondere muziekgezelschap.

Op de fiets voor Willem Alexander en Maxima

Het fietsorkest steelt al jaren de show op straatfestivals, in optochten en bij openluchtfeesten in binnen- en buitenland. De mannen speelden onder meer in Brussel, Antwerpen, Salzburg, Parijs, Metz, Barcelona, Malaga, Milaan en Istanbul. En ze speelden ook bij het bezoek van de koning en koningin aan Brabant