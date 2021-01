PSV en Bavaria zamelen geld in voor getroffen ondernemers

PSV en Bavaria starten donderdag met een inzamelingsactie voor de Eindhovense ondernemers. Het geld gaat naar de horeca en winkeliers die getroffen zijn door de rellen van afgelopen zondag. De Lieshoutse brouwer roept iedereen op lege bierkratten in te leveren bij het Philips Stadion voor de actie 'Glas voor glas'. De opbrengsten worden door Bavaria verdubbeld.

Samen met PSV wordt bij het stadion een drive-thru-emballage gebouwd, waar iedereen zijn lege kratjes in kan leveren. Alle merken bier mogen worden ingeleverd.

Complimenten voor diverse acties Volgens Bavaria is het tijd voor actie omdat, na de lockdown, dit een nieuwe grote klap is voor horeca en winkeliers. Volgens Romke Swinkels van Bavaria zijn ze door de vernielingen nu dubbel getroffen.

PSV voelt mee

Directeur Toon Gerbrands van PSV heeft de afgelopen dagen met afschuw gekeken naar de beelden van de rellen in Eindhoven. "We willen graag iets doen en samen met Bavaria komen we op voor onze stad.”