Zware carnavalsmishandeling in Vlijmen: celstraffen tot 9 maanden geëist

Drie verdachten van de zware carnavalsmishandeling in Vlijmen moeten als het aan justitie ligt 9, 6 en 4 maanden de cel in. Beelden van de mishandeling gingen het internet over. Een vierde verdachte moet zich later voor de rechtbank verantwoorden.

Een ruzie in een cafetaria eindigde in totale chaos. Er werd geschopt, geslagen en met barkrukken gegooid. Een 33-jarige man die knock-out op de grond lag, kreeg meerdere trappen.

De vier verdachten komen uit Den Haag. Het gaat om een vader, zijn twee zoons en een vriend. Ze waren naar Vlijmen gekomen om carnaval te vieren. Beelden van de zware mishandeling verschenen online. Onder meer Bureau Brabant besteedde aandacht aan de zaak. De verdachten kregen na de uitzending een week om zich te melden. Dat deden ze uiteindelijk.

De officier van justitie is verbaasd dat het, gezien het hevige geweld, relatief goed is afgelopen is. De uitspraak is over twee weken.

Beelden van de zware mishandeling:

