Zuster Marcelliana, met 106 jaar de oudste Brabander, heeft haar eerste coronaprik gehad

Zuster Marcelliana van den Boomen (106) is op dit moment de oudste Brabander. Ze wordt maandag 107 jaar oud. Maar woensdag heeft de zuster uit Schijndel nog een andere primeur binnengesleept: ze is vanaf vandaag óók de oudste COVID-19-gevaccineerde in de provincie.

Marcelliana van den Boomen ontving haar vaccinatie woensdag op de vaccinatielocatie van de GGD in Veghel. Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad kwam op bezoek om de zuster met haar primeur te feliciteren.

Maar een groot feest met de commissaris van de Koning en de burgemeester zit er vanwege corona niet in. Daarom deed de familie vorige week al een oproep aan heel Brabant om een verjaardagskaart te sturen. Zuster Marcelliana woont in het klooster van de Zusters van Liefde in Schijndel. Vanwege de coronapandemie mag ze maar één gast ontvangen.

En dat is haar nichtje Ans van Ham. "Ik zorg als mantelzorger voor mijn tante." Volgens Ans weet zuster Marcelliana maar al te goed hoe oud ze is. "Ze weet dat ze heel bijzonder is. Ze vindt het ook wel fijn om nu gezien te worden." Ook in het klooster merken ze dat de zuster de oudste is. "Als oudste voelt mijn tante een soort verantwoordelijkheid. In deze tijd roept ze ook steeds dat iedereen moed moet blijven houden."

