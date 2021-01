Zuster Marcelliana moet haar 107e verjaardag alleen vieren, haar familie hoopt op veel kaartjes

Zuster Marcelliana van den Boomen is geboren op 1 februari 1914 in Veldhoven vergroot

"Ik ben nog nodig op de aarde", zegt zuster Marcelliana van den Boomen tegen haar familie. De zuster wordt op 1 februari 107 jaar oud. Maar een groot feest met de Commissaris van de Koning en de burgemeester zit er niet in. Het wordt een eenzaam feestje voor de oudste Brabander. Daarom doet de familie een oproep aan heel Brabant om een verjaardagskaart te sturen.

Zuster Marcelliana woont in het klooster van de Zusters van Liefde in Schijndel. Vanwege de coronapandemie mag ze slechts één persoon ontvangen. En dat is haar nichtje Ans van Ham. "Ik zorg als mantelzorger voor mijn tante."

"In deze tijd roept ze ook steeds dat iedereen moed moet blijven houden."

Marcelliana werd in 1914 geboren in Veldhoven. Op haar 21e ging ze naar de Zusters van Liefde in Schijndel. Tot haar pensioen heeft ze in het ziekenhuis in Geldrop gewerkt. Daarna is ze verhuisd naar Wijbosch en twee jaar geleden ging ze bij het klooster in Schijndel wonen.

Volgens Ans weet zuster Marcelliana maar al te goed hoe oud ze is. "Ze weet dat ze heel bijzonder is. Ze vindt het ook wel fijn om nu gezien te worden." Ook in het klooster merken ze dat de zuster de oudste is. "Als oudste voelt mijn tante een soort verantwoordelijkheid. In deze tijd roept ze ook steeds dat iedereen moed moet blijven houden."

"Ze ziet altijd overal de positieve kanten."

En dat typeert zuster Marcelliana. "Ze ziet altijd overal de positieve kanten. Ze probeert te verbinden." Het gelooft zorgt voor een rust in het leven van de bijna 107-jarige zuster. Dat is dan ook het geheim van het oud worden, zo vertelt de zuster altijd. "Door het geloof is mijn tante heel rustig. Ze hoeft zich geen zorgen te maken."

"Ik ben nog nodig op de aarde", zegt zuster Marcelliana altijd. Volgens Ans wil haar tante dat de deur daarboven opengaat: "Maar het is nog niet haar tijd. De deur gaat nog niet open.’’ Haar gezondheid gaat wel steeds verder achteruit. "Ze ziet amper nog, ze is bijna doof en lopen met de rollator gaat ook steeds moeizamer."

"Je kunt alleen wat zwaaien."

Volgende week maandag is de verjaardag van de zuster. Die zal ze in de huiskamer met de andere zusters moeten vieren. Maar dat gaat heel lastig worden volgens haar nichtje Ans. "Daar moet je ook anderhalve meter afstand houden en dan kun je niet met haar praten. Je kunt alleen wat zwaaien."

Het wordt dus een eenzame verjaardag. Een jaar eerder was het nog druk met hoog bezoek van de commissaris van de Koning en de burgemeester van Meierijstad.

"De zusters hebben vaak geen familie, ze zijn echt eenzaam daar."

Maar een alternatief is gevonden: verjaardagskaarten voor zuster Marcelliana en de zeventig andere zusters in het klooster. "De zusters hebben vaak geen familie, ze zijn echt eenzaam daar." En daarom willen Ans en de rest van de familie dat de kaarten verdeeld worden onder alle zusters.

De familie hoopt op veel mooie kaarten met een bemoedigende tekst om daarmee hun jarige tante en alle medezusters een hart onder de riem te steken. Het adres waar de kaarten naartoe gestuurd kunnen worden is:

Zuster Marcelliana

per adres Zusters van Liefde

Pastoor van Erpstraat 1

5481 BK Schijndel

