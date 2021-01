Bouwbedrijf wil relschoppers omscholen tot stratenmakers

Van den Broek heeft een beter idee voor stenen als deze (Foto: René van Hoof). vergroot

Zoveel stenen gooien als je wilt. Goed betaald krijgen in plaats van stevige boetes moeten aftikken. En zó moe zijn dat je niet in de gaten hebt dat de avondklok is ingegaan. Bouwbedrijf Van den Broek Infra in Prinsenbeek haakt in op de coronarellen om aan enthousiaste stratenmakers te komen.

“Voor alle stenengooiers (relschoppers): ik zoek nog oppermannen! Het heeft veel voordelen”, schrijft eigenaar Wesley van den Broek op Facebook. De 31-jarige échte opperman somt vervolgens een heel lijstje voordelen op. “Dus ik zou zeggen een win-winsituatie. Heb je interesse, neem gerust contact op of stuur een persoonlijk bericht.”

“Een vrij geniale advertentie, hè”, grijnst Van den Broek. Je kunt hem moeilijk ongelijk geven. Zijn Facebookbericht leverde hem 1400 reacties en 249 opmerkingen op. Daarnaast werd de ‘vacature’ 1500 keer gedeeld. “Ik krijg zo veel reacties dat ik niet eens alles kan lezen”, vertelt de eigenaar.

“Natuurlijk is het ook een beetje inspelen op de actualiteit, maar vanochtend had ik al iemand uit Boxtel die me mobiel belde. Een ander vroeg of ex-gedetineerden ook welkom zijn, haha!”

Geïnteresseerden die hun handen vuil willen maken om een andere manier dan stenen gooien richting de ME, kunnen zich melden om stenen te ‘kruien’ voor Van den Broeks stratenmakers. “Het meest mooie is dat je gewoon geld verdient in plaats van boetes te moeten moet betalen.”

