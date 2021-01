Nooit meer heen en weer: pontbaas Rien zet na 44 jaar zijn laatste passagiers over

Na 44 jaar heen en weer varen gaat pontbaas Rien Koopmans begin februari met pensioen. Hij maakte dat zelf bekend met een spandoek, dat hij ophing aan ‘zijn’ pont. “Dan kan iedereen het zien en heeft iedereen er weet van”, vertelt Rien als hij het spandoek ophangt. Al die jaren heeft Koopmans dienst gedaan op de veerdienst tussen Maren-Kessel en Alem, een van de vijf veren die Stichting de Maasveren in de vaart heeft.

“Sinds de coronacrisis is het hier wel een stuk stiller geworden met het overzetten van auto’s”, vertelt Rien. "Je merkt dat veel mensen thuiswerken en dat het daardoor sneller doorrijdt op de A2. Daardoor is het hier rustiger, maar dat zal hopelijk wel weer aantrekken.”

De Amalia waar Koopmans op vaart is een zogeheten kabelpont. “Een eenmanspont”, vertelt hij. “Via die kabel trekt de pont zichzelf op de motor naar de overkant. “In al die jaren heb ik één keer meegemaakt dat we stilvielen midden op de Maas en er kwam net een schip aan. Dan moet je heel snel reageren, want wij liggen aan een kabel. Je kunt wel voorstellen wat er gebeurt als zo’n schip niet stopt.”

In de 44 jaar dat Rien heen en weer ging, is er heel veel veranderd. Nu kan hij zijn werk deels doen vanuit een comfortabele stuurhut, maar in de beginjaren werd de motor in de buitenlucht op het dek bediend. “Toen werden er ook nog koeien los overgezet, dat was altijd een bende want die scheten alles onder.”