Brabantse GGD's gaven vorig jaar zeker 120 miljoen euro uit aan coronabestrijding

De coronabestrijding door de drie GGD's in Brabant heeft vorig jaar 120 miljoen euro gekost. Het meeste geld ging naar personeel dat extern is ingehuurd en naar laboratoriumwerkzaamheden. Dat blijkt uit de meest recente cijfers die Omroep Brabant heeft ingezien. Het Ministerie van Volksgezondheid en het RIVM vergoeden deze corona-uitgaven.

Meerdere keren maakten de GGD's vorig jaar een tussenbalans op. Steeds houden ze een slag om de arm, want door het grillige verloop van de coronacrisis kunnen de financiële cijfers veranderen. Een voorbeeld: hoe meer mensen zich laten testen, hoe hoger de laboratoriumkosten. En als meer mensen positief testen, is er meer geld nodig voor bron- en contactonderzoek.

Een overzicht van de meest recente inschattingen per GGD.

Alleen al in deze laatste regio wordt geschat dat er 400.000 tests zijn afgenomen. Het laboratorium-tarief per test is 65 euro.