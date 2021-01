Verlichtingsbedrijf Signify schrapt meer dan 700 banen

Verlichtingsbedrijf Signify schrapt de komende tijd meer dan 700 banen, waarvan 250 in Eindhoven en Amsterdam. Volgens de voormalige lampendivisie van Philips duurt het waarschijnlijk nog een hele tijd voor het bedrijf om de klap van de coronacrisis te boven te komen. Daarom is structureel ingrijpen nodig, bevestigt een woordvoerder.

Er zullen vooral ondersteunende functies verloren gaan, bijvoorbeeld banen op personeelszaken. In Nederland treft de reorganisatie daardoor het hoofdkantoor in Eindhoven en de vestiging in Amsterdam. Ook zullen er plekken op de onderzoeksafdeling worden geschrapt. Het Eindhovens Dagblad heeft becijferd dat er in het Nederlandse deel van Signify bijna 10 procent van de arbeidsplaatsen verdwijnt.