'Boeren die milieuvriendelijker willen werken, worden tegengewerkt door de bank'

Foto: Pixabay vergroot

Boeren die hun bedrijf milieuvriendelijker willen maken of over willen stappen op biologische landbouw, krijgen te maken met grote problemen en onwil bij de bank. Dat meldt tv-programma Zembla donderdagavond in zijn uitzending. De Rabobank erkent dat: "Wij dragen als bank de verantwoordelijkheid voor het huidige systeem", aldus de Rabobank in de uitzending. Bij ABN AMRO speelt volgens Zembla hetzelfde.

Verschillende biologische boeren uit Brabant komen in de uitzending aan het woord. Ze geven aan dat het hen niet lukte om een lening bij de bank te krijgen om hun bedrijf milieuvriendelijker te maken.

Ook geen groenfinanciering

Een van hen is Jack Verhulst uit Etten-Leur. Hij vertelt dat het hem niet is gelukt om bij de Rabobank financiering te krijgen voor een omschakeling naar biologisch. Toen hij uiteindelijk op eigen kracht de omslag wist te maken en als biologische boer aanspraak wilde maken op groenfinanciering, kreeg hij opnieuw een afwijzing. Hij is toen vertrokken bij de bank.

Het verhaal van melkveehouder Jan Schapendonk uit Udenhout is vergelijkbaar. Hij is klant bij ABN AMRO en ook hij kreeg het niet voor elkaar financiering te regelen voor de omschakeling naar biologisch. Hij heeft het uiteindelijk zelf geregeld met leningen van mensen uit zijn omgeving.

Eerste stap

De Rabobank reageert in de uitzending op de kwestie. De bank erkent de problemen. "Wij dragen als bank medeverantwoordelijkheid voor het huidige systeem", zegt Bas Rüter, directeur duurzaamheid. Het systeem is er te veel op gericht om veel te produceren tegen lage prijzen.

Rüter geeft aan dat hij er alles aan doet om een overstap naar biologisch boeren mogelijk te maken. Milieudefensie meldt in de uitzending dat ze het een 'goede eerste stap' van de Rabobank vindt, dat ze toegeeft dat ze medeverantwoordelijk is.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.