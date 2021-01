Vrouw (42) rijdt tegen boom in Ossendrecht en raakt ernstig gewond

Een 42-jarige vrouw is donderdagochtend ernstig gewond geraakt bij een ongeluk aan de Putseweg (N289) bij Ossendrecht. Ze botste tegen een boom en raakte bekneld.

Het ongeluk gebeurde donderdagochtend rond tien voor tien. De vrouw uit Hoogerheide is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Bij het ongeval was geen ander verkeer betrokken. Hoe het kon gebeuren wordt onderzocht. De weg was in beide richtingen enige tijd afgesloten.