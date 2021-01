Agent Antoine is ontroerd door de massale steun na de rellen in Den Bosch: 'Dat raakt je'

Wijkagent Antoine Buitenkamp. vergroot

De rellen van maandag in Den Bosch hebben ook de politie diep geraakt. In een bericht op social media schrijft wijkagent Antoine Buitenkamp dat het 'pijn doet' dat ze de inwoners en ondernemers in de stad niet genoeg hebben kunnen beschermen. Maar hij bedankt ook iedereen voor de massale steunbetuigingen die daarna op het politiebureau binnenkwamen. "Die waardering geeft mij de kracht om als politieman trots te zijn op wie we zijn en dat we ertoe doen."

Agent Antoine Buitenkamp (46) ging maandagnacht na zestien uur inzet naar huis met het gevoel dat hij niet genoeg had kunnen doen. "We moesten lang veiligheid en bescherming bieden met beperkte middelen, maar tegen zoveel geweld waren we niet opgewassen."

"De agressie was zo heftig dat we wel een stapje terug moesten."

Daarmee bedoelt hij dat politieagenten niet zijn uitgerust om tegengas te bieden aan het buitensporige geweld van de relschoppers. "De ME is dat wel, maar die was aan het begin van de avond nog op andere plaatsen nodig."

Agent Buitenkamp was operationeel commandant en had de verantwoordelijkheid over de manschappen. "We zijn tot het uiterste gegaan en hebben onze maximale inzet gegeven. Maar de agressie was zo heftig dat we wel gedwongen waren om een stapje terug te doen terwijl je juist naar voren wil." Toen de ME eindelijk aankwam, was volgens hem 'het leed in de stad al geleden'.

"Het blijft knagen dat je niet genoeg hebt kunnen doen."

Zijn werkdag was die dag om acht uur begonnen, maar pas om drie uur 's nachts kon hij weer naar huis. "De adrenaline zat nog hoog. Het was heel gevaarlijk geweest, we hebben scherp de grens opgezocht maar het blijft knagen dat je niet genoeg hebt kunnen doen." Hij vroeg zich af hoe de Bosschenaren over hen zouden denken. "Hoe kunnen we het vertrouwen houden?"

Die twijfel verdween zodra hij dinsdag het politiebureau binnenkwam. "Er stonden tientallen bossen bloemen, doosjes chocola. Een zevenjarig jongetje kwam met zijn moeder 70 tekeningen brengen waarop hij een 'dankjewel' had geschreven. Dat raakt je. Het is heel fijn om die bevestiging te krijgen dat je het toch goed hebt gedaan."

"We laten ons niet kennen door dit soort rellen."

Nog steeds blijven de bedankjes binnenkomen, laat agent Buitenkamp weten. "Het houdt niet op. En als je dan in de stad ziet dat iedereen probeert te helpen om de boel op te ruimen en de ondernemers te steunen, dan weet je dat we ons niet laten kennen door dit soort rellen."

