Lege flessen inleveren voor ondernemers die getroffen zijn door de rellen: 'Je wilt wat terugdoen'

Veel mensen brachten donderdag in Eindhoven hun lege bierflesjes en kratten niet naar de Jumbo of de Albert Heijn, maar naar het Philips stadion. Bavaria verdubbelt het statiegeld en het totale bedrag gaat naar de ondernemers die getroffen zijn door de rellen van zondag in Eindhoven. "Je wilt wat terugdoen voor je stad", zegt een man die meedoet.

De verontwaardiging over de avondklokrellen is enorm groot. Joep uit Mierlo vindt het verschrikkelijk voor de ondernemers wat er zondag gebeurde: "Ik zag de vreselijke beelden zondag bij jullie op televisie. Ik had nog wat vrije uurtjes over en dacht ik rij even van Mierlo hierheen, want dit is een leuke actie." Net als andere mensen die wat komen inleveren, krijgt hij als dank een PSV-mondkapje en een sixpack van de bierbrouwer uit Lieshout.

"Wij hebben snel de fietsen en stenen die nog los in de tuin lagen naar binnen gehaald."

Beatrix uit Eindhoven is op de fiets gekomen met wat bierkratjes: "Eigenlijk moeten de relschoppers de schade betalen, maar goed, wij hadden wat kratjes staan en dachten: dan maar zo."

Ze woont in het centrum van de stad en durfde zondag een hele tijd de deur niet uit. "Wij zaten er de hele dag middenin. Je kon het beste binnen blijven. De ME-busjes reden eerst hard voorbij, later renden de relschoppers over straat en die zorgden voor paniek. Wij hebben toen snel de fietsen en stenen die nog los in de tuin lagen naar binnen gehaald."

"Ik vind het wel een mooie manier om iets terug te doen met zijn allen."

"Ik vind het belachelijk wat hier zondag gebeurd is en dan vind ik het wel een mooie manier om iets terug te doen met zijn allen. Toch een beetje saamhorigheid", zegt Marijn. Hij werkt nu tijdelijk in de zorg, maar normaal in de horeca op de Markt in Eindhoven: "Wij hebben er wel het een ander van meegekregen. Wij waren bang dat het ook zou ontploffen op de Markt, maar dat is gelukkig niet gebeurd.

"Wij hielden alles goed in de gaten. Veel naar Omroep Brabant gekeken en op social media alles in de gaten gehouden. Je bent er constant mee bezig op zo'n dag. En nog steeds, niemand heeft er woorden voor wat er gebeurde. Dus ja, dan is het een kleine moeite om je leeggoed hier af te geven natuurlijk."

"Het was een complete chaos en daarna die plunderingen, dat kan echt niet."

"Waarom wij meedoen met de actie? Nou de beelden van zondag spreken voor zich", zegt Andy. Hij woont heel zijn leven al in Eindhoven en wil iets voor zijn eigen stad doen: "Het was een complete chaos en daarna die plunderingen dat kan echt niet."

PSV-directeur Frans Janssen keek zondag zoals zoveel mensen ook met verbijstering naar de rellen en vernielingen in Eindhoven: "Dit kan toch niet waar zijn, dacht ik. Toen Bavaria met het idee kwam, wilden wij meteen heel graag helpen, zegt hij. "Deze regio staat erom bekend om dingen samen op te pakken. Dat kan in goede tijden, maar ook in mindere tijden, als je elkaar nodig hebt."

