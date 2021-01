Bart komt om in de carnavalsspullen: 'De leveringen blijven komen, maar ik verkoop niks'

Bart Moons in zijn propvolle magazijn (foto: Jan Peels) vergroot

Het gigantische magazijn van Bart Moons zit al tot de nok toe vol en er komen nog steeds containers vol carnavalsspullen bij. "Voor de eerste lockdown waren we bang dat de productie in China stil kwamen te liggen en toen hebben we hals over kop extra bestellingen geplaatst."

In een hoek van een klein industrieterreintje in Beek en Donk staat een van de magazijnen van Bart. De bestelbus moet eerst naar buiten worden gereden om de enorme hoeveelheid carnavalskleding en -spullen te kunnen overzien.

"In de winkels is het meer dan drie miljoen waard, maar niemand wil het nu kopen."

"Ik heb al extra hoge stellingen moeten bouwen om alles te kunnen ophangen. Op die manier neemt dat minder ruimte in beslag", vertelt Bart als hij door zijn carnavalspakhuis loopt. Hij heeft geen euro omzet, maar heeft wel voor ruim één miljoen euro aan ingekochte spullen in zijn magazijnen liggen. In de winkels is het meer dan drie miljoen waard, maar niemand wil het nu kopen."

Bart is dubbel getroffen omdat hij met zijn winkel in Helmond ook geen vuurwerk mocht verkopen. Terwijl Bart, vanwege het vuurwerkverbod juist extra kindervuurwerk had ingekocht. "Gelukkig heb ik tegen inkoopprijs weer door kunnen verkopen, anders had ik dat ook nog moeten opslaan."

"Ik heb ruim een jaar lang geen inkomsten, maar wel heel veel extra kosten."

Volgens Bart 'vreet' de enorme voorraad carnavalsspullen allemaal geen brood, omdat hij de spullen volgend jaar nog wel kan verkopen. "Maar ik moet wel extra magazijnruimte huren omdat de leveringen vanuit China maar blijven komen."

Bart verscheept sinds begin deze eeuw jaarlijks vele tientallen containers uit China met allerlei spullen om het feest leuker te maken. Veel van de kleding ontwerpt hij zelf, maar laat hij in China produceren. Bart levert kleding en feestattributen aan allerlei carnavalswinkels in heel Brabant. "Ik heb dus ruim een jaar lang geen inkomsten, maar wel heel veel extra kosten", vertelt hij. Omdat de nieuwe collecties zo ver van tevoren besteld moeten worden, kon hij die niet meer afzeggen.

