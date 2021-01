Braziliaanse coronavariant voor het eerst in Brabant aangetroffen

Buisjes met afgenomen coronamonsters (foto: Joris van Duin). vergroot

In Brabant is in de tweede week van januari de Braziliaanse variant van het coronavirus aangetroffen. Dat bevestigt het RIVM na berichtgeving in NRC. Deze variant is mogelijk besmettelijker.

De eerste gevonden besmetting in Nederland deed zich voor in een zorginstelling in Brabant. De besmetting werd opgemerkt in de zogeheten Kiem-surveillance, waarbij wekelijks willekeurig virussen van een paar honderd positief geteste monsters afkomstig uit heel Nederland volledig genetisch in kaart worden gebracht.

Het gaat niet om de P.1-variant die in het noorden van Brazilië rond de plaats Manaus veel coronabesmettingen veroorzaakt, maar om de P.2-variant die vooral in Rio de Janeiro circuleert. "Dat is een cruciaal verschil", aldus een woordvoerder van de GGD. De P.1-variant heeft namelijk drie "zorgwekkende mutaties", de P.2-variant één.

Inmiddels is duidelijk dat er meer mensen besmet zijn geraakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. De GGD-West-Brabant is een bron- en contactonderzoek gestart.

Besmettelijker

De virusvarianten uit Brazilië bevatten mutaties die het coronavirus mogelijk besmettelijker maken, net als de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten. Eerder deze maand werd bekend dat Brabanders ook de Zuid-Afrikaanse en Britse variant van het coronavirus hebben opgelopen. De Britse variant veroorzaakt in Nederland inmiddels waarschijnlijk zo'n 20 procent van alle besmettingen en verdringt in hoog tempo het oorspronkelijke virus.

Deskundigen verwachten dat verspreiding van deze besmettelijkere coronavarianten in maart leidt tot een nieuwe piek van besmettingen en ziekenhuisopnames.

