Zuid-Afrikaanse én Britse coronavariant in Brabant, OMT adviseert 'nu' nieuwe maatregelen

Naast de Zuid-Afrikaanse is ook de Britse variant van het coronavirus in onze provincie vastgesteld. Bovendien blijken twee mensen uit de omgeving van de Brabander, die als eerste Nederlander de Zuid-Afrikaanse virusmutatie had, ook besmet met dit type. Experts van het Outbreak Management Team (OMT) maken zich zorgen over de hogere besmettelijkheid van deze nieuwe varianten en adviseren 'nu nieuwe maatregelen' te nemen.

De deskundigen verwachten dat verspreiding van deze besmettelijkere coronavarianten leidt tot een nieuwe toename van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Dit staat in een brief van het OMT, dat het kabinet deze coronacrisis adviseert.

Contact met besmette Brabander

De twee nieuwe 'Zuid-Afrikaanse' besmettingen kwamen aan het licht na bron- en contactonderzoek door de GGD. Het tweetal heeft contact gehad met de Brabander, bij wie als eerste Nederlander deze virusvariant is gevonden. Niemand van hen is recent in Zuid-Afrika geweest. In welke plaats zij wonen, wordt niet vermeld. Wel doet de GGD bij de twee nieuwe coronagevallen aanvullend bron- en contactonderzoek om meer mogelijke besmettingen op het spoor te komen.

Ook staat in het nieuwe OMT-advies dat het type B.1.1.7, de Britse coronavariant, in onze provincie is gevonden. Onduidelijk is om hoeveel mensen het gaat en hoe ze het virus gekregen hebben.

'Tien procent heeft Britse variant'

Deskundigen maken zich zorgen over de verspreiding van de Britse en Zuid-Afrikaanse mutaties in ons land. Uit onderzoek blijkt dat deze virustypes besmettelijker zijn dan de variant die hier nu heerst.

Formeel is het Britse type na extra virusonderzoek bij ongeveer 200 personen vastgesteld. Maar op basis van grove doorrekeningen denkt het OMT dat van de mensen die nu besmet worden tien procent de Britse variant heeft. Naar verwachting wordt deze mutatie in de loop van februari de meest voorkomende variant. Doordat deze mutatie besmettelijker is, zal de afname van besmettingen en ziekenhuisopnames die we nu zien, stagneren en in maart omslaan in een nieuwe toename, stellen de adviseurs.

Eerder al zei arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis tegen Omroep Brabant een nieuwe uitputtingsslag in ziekenhuizen te verwachten.

'Nu nieuwe maatregelen'

De verspreiding van de Britse variant lijkt volgens het OMT niet onder controle en kan 'vanaf april zorgen voor een verder toegenomen, grote druk op de zorg'. Daarom vinden de experts het belangrijk nu maatregelen te nemen om zo snel mogelijk het aantal besmettingen omlaag te brengen. In het advies worden geen specifieke maatregelen genoemd. Het kabinet praat wel over de invoering van de avondklok.

Met nieuwe maatregelen moet de verspreiding van de Zuid-Afrikaanse en Britse coronamutaties enigszins worden beperkt. 'Totdat', zo schrijft het OMT, 'we een gunstig seizoenseffect kunnen verwachten op de verspreiding, en een effect van groepsimmuniteit door doorgemaakte infecties en door vaccinatie.'

