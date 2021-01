Dit is waarom experts zich zorgen maken over de Britse en Zuid-Afrikaanse coronamutaties

Foto: RIVM vergroot

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld: iemand uit de regio Midden- en West-Brabant heeft dit type opgelopen. Er gaan meer mutaties van het virus rond, zoals de Britse variant. Experts maken zich zorgen over deze twee virusmutaties, omdat die veel besmettelijker zijn en dus sneller verspreiden. Vijf prangende vragen en antwoorden hierover op een rij.

Joris van Duin Geschreven door

Muterende virussen, hoe zit dat?

Alle virussen muteren, zo ook het coronavirus. Dat klinkt enger dan het is: ze hechten zich aan onze cellen en kopiëren zich. Maar soms verandert het genetisch materiaal van zo'n kopietje. Wereldwijd zijn er inmiddels bijna vierduizend mutaties bekend, blijkt uit registraties van Nextstrain. Vaak hebben deze veranderingen eigenlijk geen gevolgen.

Twee mutaties trekken nu de aandacht van deskundigen, omdat ze besmettelijker zijn dan hun voorgangers: de 'Zuid-Afrikaanse' 501Y.V2, die donderdag bij een Brabander is vastgesteld, en het verder verspreide 'Britse' virustype B.1.1.7.

Er zijn wereldwijd bijna vierduizend mutaties van het coronavirus bekend, weergegeven in deze afbeelding (bron: Nextstrain). vergroot

In september dook de Britse variant voor het eerst op. Meerdere eigenschappen zijn anders dan bij diens voorgangers. Veel is nog onbekend, maar uit beschikbaar onderzoek wordt duidelijk dat wie besmet is met dit Engelse type meer virusdeeltjes draagt. En belangrijker: dit exemplaar blijkt zich veel gemakkelijker te verspreiden tussen mensen van alle leeftijdsgroepen, óók onder kinderen en jongeren. Het lijkt er vooralsnog op dat mensen van deze variant echter niet zieker worden dan van eerdere mutaties.

Het 'Britse coronavirus' is tot nu toe de dominantste variant. Daardoor verdringt het als het ware andere mutaties. Inmiddels wordt aangenomen dat vrijwel elke nieuw besmette Engelsman het nieuwe virustype heeft.

vergroot

Waarom maken experts zich zorgen over de Britse en Zuid-Afrikaanse mutatie van het coronavirus?

De zorgen zitten hem vooral in de de hogere besmettelijkheid van deze mutaties. Zo is bekend dat de besmettingsgraad van het Britse type tussen 0,4 en 0,7 hoger is. Maar wat betekent dat?

Een voorbeeld: In Nederland ligt het besmettingsgetal op 0,9. Dit betekent dat 100 mensen 90 anderen besmetten en de virusdruk langzaam afneemt. Stel, alleen het B.1.1.7-type waart hier rond, dan komt dat het besmettingscijfer op 1,3 tot 1,6 te liggen. Dan besmetten die 100 mensen ineens 130 tot 160 anderen en neemt de virusdruk juist toe.

Belangrijk om te weten is dat het besmettingsgetal in Nederland tijdens deze hele coronacrisis op een korte periode na niet onder de 0,7 heeft gelegen. Tel daarbij de extra waardes van het Engelse type op en dan kom je dus in feite tot de conclusie dat de infectie lastig te stoppen is.

Wat voor gevolgen dat kan hebben, is in Engeland goed zichtbaar. Na een paar maanden rondwaren, zit het aantal besmettingen van dit virustype vooral sinds een maand spectaculair in de lift. Hoe kan dit? Dat heeft alles te maken met exponentiële groei, waarbij verdubbeling het kernwoord is. In het begin valt dat mee (denk aan: 1, 2, 4, 8, 16, 32), maar naar verloop van tijd is die stijging veel forser (denk aan: 1000, 2000, 4000, 8000, 16.000, 32.000).

Sinds een week ligt het aantal nieuwe besmettingen in Engeland dagelijks telkens boven 50.000. In Londen is de noodtoestand uitgeroepen. Ziekenhuizen vrezen de verwachte toestroom van ernstig zieke coronapatiënten niet aan te kunnen.

Wachten op privacy instellingen...

Hoe ver zijn de mutaties in Nederland verspreid?

Feitelijk gezien is de Britse mutatie in ons land 50 keer vastgesteld door het RIVM, de Zuid-Afrikaanse één keer. Maar aanvullend virusonderzoek van positieve coronatests is nodig. Dit gebeurt slechts mondjesmaat en daarom denkt het RIVM bijvoorbeeld dat B.1.1.7 veel verder verspreid is.

Zo schatte het Outbreak Management Team op 31 december dat tussen de 1 en 5 procent van de positief geteste mensen de Britse variant heeft. Wie die percentages doorrekent op het aantal besmettingen van vorige week (56.440), komt uit op tussen 564 en 2.820 'Engelse' positieve tests uit. Stukken meer dan de 50 bekende gevallen.

Het zicht op dit virustype is dus zeer beperkt. Gericht indammen is daardoor geen optie meer. Het is niet de vraag óf, maar wanneer deze variant de andere types verdringt en met welke snelheid dat gebeurt, stelt Jean-Luc Murk. Hij is arts-microbioloog van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en zegt dat in dit interview met Omroep Brabant.

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk in het laboratorium van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. (foto: Joris van Duin) vergroot

Wat kunnen we doen om verspreiding van deze varianten tegen te gaan?

Het RIVM stelt dat je houden aan de coronaregels dé manier is om verspreiding van ook het Engelse en het Zuid-Afrikaanse type tegen te gaan. Dus: anderhalve meter afstand aanhouden, hygiënemaatregelen in acht nemen, je zo snel mogelijk te laten testen bij (milde) klachten, en de isolatie- en quarantainemaatregelen strikt op te volgen. Zo kan het huidige besmettingsgetal omlaag gebracht worden en ook de opmars van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten worden vertraagd.

Daar blijft het niet bij. Sinds halverwege december zitten we in een complete lockdown en het lijkt er sterk op dat onder meer de opkomst van B.1.1.7 roet in het eten van versoepelingen gooit. Ook in het onderwijs, omdat een van de kenmerken is dat kinderen en jongeren een grote(re) rol spelen in de verspreiding. Om deze reden besloot het kabinet basisscholen al niet eerder te heropenen dan 18 januari.

Tot slot kan het vaccinatieprogramma het coronavirus op termijn de das omdoen. Maar omdat vaccins pas over maanden in groten getale beschikbaar zijn, is het de vraag hoeveel effect dat heeft.

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Helpen de coronavaccins ook tegen mutaties van het coronavirus?

Ja, dat is wel de verwachting. Inmiddels zijn de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna goedgekeurd in Nederland. Het eerste bedrijf heeft aanvullend onderzoek afgerond en daaruit blijkt dat dit vaccin ook tegen het B.1.1.7-type werkt. Dat geldt overigens ook voor de Zuid-Afrikaanse variant.

Dat komt doordat het virus weliswaar is gemuteerd, maar veel meer onderdelen van die variant zijn hetzelfde gebleven. Daardoor is en blijft het vaccin effectief. Moderna sprak die verwachting eerder ook uit, al moet dat officieel nog wel blijken uit onderzoek. Als ook andere vaccins effectief zijn tegen deze en andere mutaties, is het inentingsprogramma op termijn het voornaamste wapen tegen coronaverspreiding.

