Grote zorgen over mutaties van coronavirus, microbioloog vreest voor uitputtingsslag in ziekenhuizen

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk in het laboratorium van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (foto: Joris van Duin). vergroot

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) maakt zich zorgen over de intrede van twee nieuwe en besmettelijkere varianten van het coronavirus in Nederland. Vrijdag werd duidelijk dat bij een Brabander de 'Zuid-Afrikaanse mutatie' is vastgesteld. De 'Britse' gaat al iets langer rond in ons land. De nieuwe types verspreiden zich makkelijker. Murk vreest op termijn een uitputtingsslag in de ziekenhuizen. "Met deze besmettelijkere varianten heb je zó een enorm probleem."

Het is een weinig bemoedigende boodschap in een verder ogenschijnlijk relatief positieve week. Ziekenhuiscijfers dalen (licht) en de eerste 16.000 coronavaccins zijn gezet. Murk ziet in de uitrol van het vaccinatieprogramma dé uitweg in deze coronacrisis. Ook om van de Britse en in Brabant opgedoken Zuid-Afrikaanse variant af te komen.

Maar voor het zover is, moeten we enkele maanden zien te overbruggen. Die worden lang en zwaar, zegt de arts-microbioloog. Zeker nu de nieuwe varianten ook in Nederland aanwezig zijn. Deze virustypes zijn besmettelijker, winnen aan terrein en zullen vroeg of laat de overhand nemen. "Het is niet de vraag óf, maar wanneer en met welke snelheid dat gebeurt."

"De besmettingsgraad in Nederland ligt hoog en daardoor kan ook dit type zich gemakkelijk onder de bevolking verspreiden."

Volgens ruwe schattingen hebben tussen de 500 en 2800 Nederlanders de Britse variant, terwijl die slechts bij 50 officieel is vastgesteld. Die is volgens Murk niet meer in te dammen. Het RIVM telt één registratie van de Zuid-Afrikaanse mutatie, afkomstig van een positieve coronatest die eind december in het laboratorium van Murk is geanalyseerd.

"De besmettingsgraad in Nederland ligt hoog en daardoor kunnen ook deze virustypes zich gemakkelijk onder de bevolking verspreiden. Als Nederlanders vinden we het best moeilijk ons aan de maatregelen te houden. Met zo'n besmettelijke variant wordt het nog moeilijker verspreiding tegen te gaan. Dan heb je zó een enorm probleem."

Uitputtingsslag in ziekenhuizen

Murk vreest op termijn een uitputtingsslag in de toch al overbelaste ziekenhuizen. "We stellen nu veel reguliere zorg uit, dat is eigenlijk onacceptabel. We moeten in een nieuwe, lagere virusfase komen om meer normale zorg door te laten gaan. De komst van die Engelse variant helpt ons hier zeker niet bij. We zullen heel voorzichtig moeten zijn. Zelfs al dalen de aantallen nu een beetje, met de grote hoeveelheid mensen dat dit virus heeft, moeten we waken voor een rebound-effect."

Een volledig tegen het coronavirus ingepakt ambulancechauffeur (archieffoto). vergroot

Sinds een paar weken proberen virusonderzoekers preciezer in kaart te brengen hoe ver het zogenaamde Britse virustype zich onder de Nederlandse bevolking heeft gemengd. Tienduizend monsters van positieve coronatests worden daarom aan extra onderzoek onderworpen. Het laboratorium van Murk speelt daarin een rol, door monsters van positieve coronatests door te sturen naar het RIVM en Erasmus MC in Rotterdam. Zij voeren de analyses uit. In een van die monsters bleek dus het Zuid-Afrikaanse coronavirus te bevatten. "Dat onderzoeken is een kolossale en technische klus", vertelt Murk.

"Over het algemeen geldt: hoe meer virusdeeltjes iemand in zich heeft, hoe heftiger de impact is."

Uit Britse onderzoek komt naar voren dat de gemuteerde coronavariant niet schadelijker is voor de gezondheid dan andere coronatypes. Al durft Murk zijn hand daar niet voor in het vuur te steken. "Het heeft de schijn tegen, want over het algemeen geldt: hoe meer virusdeeltjes iemand in zich heeft, hoe heftiger de impact. En het is juist bekend dat met deze Britse variant besmette mensen meer virusload in zich hebben. Ik durf daar geen uitspraken over te doen."

Jean-Luc Murk bij het Omroep Brabant-programma Kraak. vergroot

'Vaccins zijn de oplossing voor coronacrisis én Britse variant'

Toch is Murk lang niet alleen somber gestemd. Het deze week gestarte vaccinatieprogramma is volgens hem dé oplossing om van de coronacrisis af te komen. Net als van deze Britse en Zuid-Afrikaanse variant met volgende mutaties daarvan.

"We moeten deze winter echt op de tanden bijten", aldus de arts-microbioloog. "Dat is geen prettige boodschap, maar zonder deze vaccins zou ik me niet alleen zorgen maken over deze winter. Maar ook over de komende drie, vier jaren. Het is écht goed nieuws dat die er zijn."

