Even naar België is er niet meer bij, alleen voor de ‘dagdagelijkse’ dingen en mét verklaring op eer

Sinds woensdag zijn de regels om naar België te reizen flink aangescherpt. Tot 1 maart. En daarmee hopen onze zuiderburen het coronavirus – in welke variant dan ook – buiten de deur te houden. Wat mag wel, maar vooral: wat niet? Funshoppen is er niet meer bij, maar de tank een keer goedkoop volgooien is nog altijd mogelijk. “Mits u een verklaring op eer bij u heeft”, zegt Patrick de Smedt van de Belgische politie.

Verklaring op eer

Voor reizigers is het belangrijk dat ze deze verklaring op zak hebben. "Nu controleren we nog steekproefgewijs en waarschuwen we de mensen als ze er geen bij zich hebben. Maar over enkele dagen gaan we boetes uitdelen. Gaat u op vakantie of winkelen in Antwerpen, dan kost u dat tweehonderdvijftig euro. Een auto met een skikoffer op het dak zetten we zeker langs de kant van de weg."