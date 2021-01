PSV-aanvoerder Denzel Dumfries twijfelgeval voor wedstrijd tegen Feyenoord, Ihattaren erbij

Mo Ihattaren op 15 december 2019 in de Kuip (3-1). vergroot

Het is de vraag of PSV zondag op bezoek bij Feyenoord kan rekenen op aanvoerder Denzel Dumfries en Cody Gakpo. Op de persconferentie vrijdagmiddag kon coach Schmidt geen zekerheid geven. Hij wil de laatste training op zaterdag afwachten. Mohamed Ihattaren is wel hersteld van ziekte. PSV moet winnen om aansluiting te houden bij Ajax in de strijd om het kampioenschap.

Dumfries viel dinsdag in de wedstrijd tegen Emmen geblesseerd uit met knieklachten, maar dat leek mee te vallen. Noni Madueke en Mario Götze zijn al langer afwezig. Zij werken aan hun herstel, maar de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam komt te vroeg.

PSV staat na 19 duels vier punten achter de Amsterdammers, die zondag bij AZ op bezoek gaan.

Historie

Traditioneel heeft PSV het moeilijk bij Feyenoord. Van de laatste tien ontmoetingen in de Kuip won Feyenoord acht keer, PSV won twee keer. De laatste keer in Rotterdam was in december 2019, Het werd toen 3-1 voor de thuisploeg waarna Mark van Bommel werd ontslagen.

In topwedstrijden is PSV überhaupt bezig aan een slechte reeks. De ploeg wist al tien keer niet te winnen tegen een ploeg uit de top vier.

