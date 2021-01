PSV-trainer Schmidt verwacht lastige topper ondanks vormdip bij Feyenoord

Roger Schmidt (foto: ANP). vergroot

Het zal voor PSV zondagmiddag hoe dan ook een lastige wedstrijd worden tegen Feyenoord. Dat denkt trainer Roger Schmidt, hoewel de Rotterdammers al driemaal op rij niet hebben weten te winnen. “Dat maakt ze nu juist nóg gevaarlijker.”

Leon Kersten & Job Willemse Geschreven door

Feyenoord-uit is voor PSV traditoneel een zeer moeilijke horde. Van de laatste tien Eredivisieduels in Rotterdam wonnen de Eindhovenaren maar twee keer. De laatste keer dat PSV in De Kuip speelde, stond toenmalig trainer Mark van Bommel voor het laatst langs de lijn. Na de 3-1 nederlaag toen (december 2019), moest hij vanwege de slechte resultaten het veld ruimen.

“Als je zondag wilt winnen, maken de resultaten van de afgelopen jaren niet uit”, stelde Schmidt in voorbeschouwing op de topper. “We moeten er staan en 90 minuten lang vechten. Maar het is een moeilijke wedstrijd, beide teams hebben veel kwaliteiten.”

Nog gevaarlijker

Volgens de Duitse oefenmeester van PSV is het geen voordeel dat tegenstander Feyenoord in een vormdip zit en al drie duels op rij heeft verloren. “Ze hebben voorheen natuurlijk ook al veel gewonnen en kunnen dus echt wel wat. Feyenoord zal nu nog meer gefocust zijn dan anders. Ze willen laten zien dat ze het wel degelijk kunnen. Ik denk dat ze nu nog gevaarlijker zijn.”

Het is de vraag of PSV zondag op bezoek bij Feyenoord kan rekenen op aanvoerder Denzel Dumfries en Cody Gakpo. Op de persconferentie vrijdagmiddag kon coach Schmidt geen zekerheid geven. Hij wil de laatste training op zaterdag afwachten. Mohamed Ihattaren is wel hersteld van ziekte en zal er dus gewoon bij zijn.

Dumfries viel dinsdag in de wedstrijd tegen Emmen geblesseerd uit met knieklachten, maar dat leek mee te vallen. Noni Madueke en Mario Götze zijn al langer afwezig. Zij werken aan hun herstel, maar de wedstrijd in de Kuip in Rotterdam komt te vroeg.

Het duel begint zondagmiddag om 14.30 uur.

