98 aanhoudingen in West-Brabant voor rellen en opruiing, oudste verdachte is 76

De politie heeft sinds de invoering van de avondklok 98 mensen aangehouden in West-Brabant. Het gaat onder meer om relschoppers en mensen die verdacht worden van opruiing. De oudste verdachte is 76.

De politie hield de afgelopen week 33 mensen aan voor opruiing. Daarbij zijn ook verschillende telefoons en tablets permanent in beslag genomen. Ook zijn 23 mensen aangehouden voor mishandeling, 10 voor vernieling en 27 omdat ze niet meewerkten aan een bevel of vordering. Onder hen zijn ook 17 verdachten die in de provincie Zeeland toesloegen.