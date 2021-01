Al 122 arrestaties na avondklokrellen in Den Bosch en Eindhoven

Grote groepen jongeren trokken door de straten (foto: Omroep Brabant) vergroot

Er zijn tot nu toe 122 mensen opgepakt voor hun betrokkenheid bij de rellen in Den Bosch en Eindhoven. In Eindhoven gaat het om zeventig mensen. De teller in Den Bosch staat op 52 arrestaties.

Het Openbaar Ministerie meldt dat deze aantallen verder op kunnen lopen de komende dagen. De jacht op de relschoppers is immers geopend.

In het onderzoek worden alle camerabeelden die er zijn nauwkeurig bekeken. Ook wordt digitaal onderzoek gedaan, bijvoorbeeld naar telefoons. Daar kan bewijs naar voren komen. Het OM meldt dat dat in enkele gevallen al het geval is.

Grootste deel relschoppers weer vrij

Het merendeel van de arrestanten is inmiddels weer op vrije voeten. Het OM heeft daar een verklaring voor.

"Daar zitten mensen bij die niet hebben geluisterd naar een bevel van de politie om te vertrekken of de avondklok hebben genegeerd. Die mensen kun je natuurlijk niet dagenlang in de cel stoppen, daar zijn regels voor. Veel mensen uit deze groep krijgt later van ons bericht. Ze krijgen bijvoorbeeld een boete opgelegd, maar dat doen we pas als we verder onderzoek hebben gedaan.”

Zware feiten

De relschoppers die nog wel vastzitten, worden verdacht van ernstige feiten. Volgens het OM gaat het dan om openlijke geweldpleging, mishandeling, opruiing, diefstal in vereniging en vernieling.

Het gaat in de Eindhovense zaak om zes relschoppers die voorlopig vast blijven zitten. Voor de rellen in Den Bosch worden binnenkort vijf mannen voorgeleid aan de rechter- commissaris, die dan beslist of zij langer vast blijven zitten. Van nog eens zes andere mannen wordt hun arrestatie getoetst bij de rechter-commissaris. Daarna wordt besloten wie van deze groep wordt voorgeleid.

Relschoppers die verdacht worden van geweld tegen hulpverleners, agenten en journalisten kunnen een dubbele strafeis verwachten. "Dit nemen we heel serieus", aldus het OM.

Woensdag bleek dat in het onderzoek naar de relschoppers beslag is gelegd op bankrekeningen. Ook zijn twee auto's in beslag genomen. Ook is er loonbeslag gelegd. Dit wil zeggen dat er een beslag wordt gelegd op je loon of uitkering. Dit geld kan later gebruikt worden om gedupeerden te compenseren.

