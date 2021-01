Jacht op relschoppers geopend: beslag gelegd op auto's, man (19) meldt zich bij politie

Een van de auto's (foto: Openbaar Ministerie Oost-Brabant). vergroot

De jacht van het Openbaar Ministerie (OM) op relschoppers in Brabant is geopend. Justitie heeft beslag gelegd op meerdere bankrekeningen. Ook zijn er twee auto's in beslag genomen. De verwachting is dat er nog meer goederen zullen volgen.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het gaat om de rekeningen en de spullen van relschoppers die maandagavond toesloegen in Den Bosch. Een van die relschoppers, een 19-jarige man uit Best, is woensdag opgepakt. Hij herkende zichzelf op beelden die online stonden en meldde zichzelf bij de politie.

'Uitgangspunt is gevangenisstraffen'

Het wordt steeds duidelijker wat de relschoppers boven het hoofd hangt. Het OM zegt het 'bizar en verschrikkelijk' voor ondernemers te vinden. “Ons uitgangspunt zal zijn om gevangenisstraffen te eisen bij de rechter. We willen hier echt streng tegen optreden”, zegt een woordvoerster.

De schade is immers enorm, stelt het OM. “Daarom leggen we nu beslag op spullen van de relschoppers. Dan moet je denken aan auto’s of scooters. Zo kunnen de mensen die schade hebben gecompenseerd worden. Iedereen die schade heeft, vragen we dan ook om aangifte te doen."

'Schade wordt hoofdelijk verhaald'

Maar wie moet die schade betalen? "Iedereen die veroordeeld wordt voor het gebruik van geweld tijdens de rellen", stelt een woordvoerder van justitie. "Dat doen we 'hoofdelijk', zodat iedereen voor het geheel aan te spreken is. Als jij iets van waarde hebt, zoals een auto, is dat voor ons een goede mogelijkheid om de schade te verhalen."

Justitie benadrukt dat mensen die de oproepen delen op sociale media eveneens schuldig zijn, en wel aan opruiing. "Ook als je het bericht niet zelf maakt, maar doorstuurt. Dat is niet onschuldig. Zo ontstaan groepen en rellen. Als jij zo'n oproep doorstuurt, ben jij strafbaar, dat hoor je te weten. En zo niet, dan weet je het nu."

Dat was woensdagmiddag ook al duidelijk: een man uit Bavel moet twee maanden de cel in voor opruiing, zo besloot de rechtbank in Breda woensdag.

52 arrestaties in Den Bosch

Tot nu toe zijn 52 relschoppers gearresteerd. De meesten zijn tieners en twintigers. Het overgrote deel komt uit Den Bosch en omliggende dorpen. Zondag was de Eindhovense binnenstad doelwit van rellen en plunderingen. Auto's en fietsen werden in brand gestoken. De ME en de politie werden bekogeld en belaagd met stenen, wapens en stokken. Een waterkanon en traangas werden ingezet om de grote menigte relschoppers terug te dringen.

