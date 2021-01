Avondklokrellen: relatief rustige avond na dagen van onrust

Een groep supporters met oranje hesjes in Den Bosch (foto: Omroep Brabant) vergroot

Na avonden vol geweldsuitbarstingen bleef het de vierde avond met avondklok relatief rustig in Brabant. Tegen middernacht stond de teller in de politieregio Zeeland-West-Brabant op zes aanhoudingen. Buiten wat kleinere opstootjes bleef het verder rustig in de regio, meldt de politie.

In de vooravond verzamelde zich een grote groep mensen in het centrum van Breda. Zij kwamen om 'de stad te beschermen en niet om te rellen', maakten zij aan de politie duidelijk. Rond halfnegen werd de groep gevraagd naar huis te gaan. De straten rond het centrum waren om negen uur leeg.

Supporters patrouilleren door stad

Ook in Den Bosch bleef het relatief rustig. Supporters van de M-Side van FC Den Bosch patrouilleerden door de stad om plunderingen te voorkomen. Ook zij gingen voor de avondklok in ging naar huis.

Tientallen jongeren trokken maandagavond rellend door de binnenstad van Den Bosch en lieten een ravage achter. Onder meer de Jumbo City, de Primera, een schoenenwinkel, modezaak en brillenzaak in de Visstraat waren doelwit van vernielingen en plunderingen. Alle toegangswegen naar de stad werden maandagavond afgesloten.

Grote groepen jongeren trokken door de straten (foto: Omroep Brabant) vergroot

52 arrestaties in Den Bosch

Tot nu toe zijn 52 relschoppers gearresteerd. De meesten zijn tieners en twintigers. Het overgrote deel komt uit Den Bosch en omliggende dorpen.

Zondag was Eindhovense binnenstad doelwit van rellen en plunderingen. Auto's en fietsen werden in brand gestoken. De ME en de politie werden bekogeld en belaagd met stenen, wapens en stokken. Een waterkanon en traangas werden ingezet om de grote menigte relschoppers terug te dringen.

De Jumbo in het stationsgebouw in Eindhoven werd geplunderd door de relschoppers. vergroot

Volgens het OM en de politie worden de raddraaiers niet alleen strafrechtelijk, maar ook civielrechtelijk of bestuurlijk aangepakt als dat nodig is. Schade aan gemeente-eigendommen zal zo mogelijk op daders, of bij minderjarigen op hun ouders, worden verhaald.

LEES OOK:

Lees alles over de coronarellen op onze thempagina.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.