'Meerdere verdachten opgepakt voor plunderen van Primera in Den Bosch'

De politie heeft meerdere verdachten opgepakt voor het plunderen van de Primera aan de Visstraat in Den Bosch, maandagavond. Volgens de eigenaresse, Maaike Neuféglise, heeft de politie haar gevraagd om aangifte te doen. Op die manier kan worden voorkomen dat de verdachten weer moeten worden vrijgelaten.

Neuféglise heeft woensdagmiddag aangifte gedaan tegen de relschoppers. "We werden vanochtend gebeld door de politie met de vraag of we langs wilden komen, want ze moesten een rapport opmaken. Dus dat heb ik vanmiddag gedaan, want ik wil natuurlijk voorkomen dat deze relschoppers hun straf ontlopen. De politie vertelde me dat je ze niet oneindig lang vast kunt houden."