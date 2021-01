Maaike van vernielde Primera in Den Bosch is volledig gebroken: 'Nu komen de tranen'

vergroot

In shock zag Maaike Neuféglise, eigenaresse van de Primera in Den Bosch, maandagavond hoe haar winkeltje in de Visstraat volledig geplunderd en vernield werd. De volgende ochtend overheerst vooral het verdriet en zit ze er volledig doorheen. “Ik heb maar een uurtje kunnen slapen. Het is hartverscheurend.”

Met tranen in haar ogen loopt ze door de puinhoop in haar winkeltje, waar ze de schade nog eens opneemt. “Het is schandalig dat dit in ons land gebeurt. Ik hoop dat geen enkele andere winkelier dit overkomt en dat niemand ooit nog zoiets durft te doen. Dit móét stoppen!”

De steunbetuigingen stromen inmiddels volop binnen. “Vannacht stond de telefoon al roodgloeiend. En net toen ik bij de winkel aankwam, hing er een briefje van een vaste klant op de deur. Dan breekt je hart. Dat zijn de mensen voor wie wij straks de deuren weer opendoen.”

De schade in de winkel kan wel in de tonnen lopen, vertelt Maaike. "Kassasystemen, terminals, ruiten... Alles is vernield. Ik heb de filmpjes gezien. Het was een complete invasie. Ik denk dat er wel een stuk of veertig man in onze winkel geweest is."

En dan te bedenken dat het nóg erger had kunnen zijn. "Ze hebben zelfs brand proberen te stichten. Er wonen hier gewoon mensen boven! Dan was de ramp helemaal niet te overzien geweest."

