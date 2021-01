Doneeractie voor verwoeste Primera van Maaike levert na twee uur al 30.000 euro op

Mensen zijn zo aangedaan door het verhaal van Maaike uit Den Bosch, dat ze massaal geld doneren aan de winkelier die haar Primera aan gort geslagen zag. Webblog Geenstijl startte een crowdfundactie en haalde na twee uur al ruim 30.000 euro op.

Omroep Brabant filmde dinsdagochtend hoe Maaike Neuféglise met tranen in haar ogen de verwoeste winkel aan de Visstraat binnenliep. Een Primera die ze samen met haar man en een klein team runt. ''Het is schandalig dat dit in dit land gebeurt. Ik ben sprakeloos en boos", vertelde ze.