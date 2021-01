Koning noemt Maaike van de geplunderde Primera 'het symbool van de kracht van Nederland'

Koning Willem-Alexander ging donderdag op bezoek bij Maaike Neuféglise, eigenares van de maandag vernielde Primera in Den Bosch. Maaike werd volgens de koning het 'nationale symbool van de verschrikkingen en de kracht van Den Bosch en Nederland'.

Dertig mensen binnen

"Nu begint alles pas in te dalen", zei ze. "Ramen zijn kapot, de alarmsystemen moeten vernieuwd worden. In tweeënhalve minuut is alles kort en klein geslagen. Wat we op de camerabeelden hebben kunnen zien, is dat ongeveer dertig mensen hier in die tijd alles hebben vernield. Ze zijn over de toonbank gesprongen, hebben alles leeg getrokken en spullen kapotgemaakt."