Maaike van de verwoeste Primera stort ingezameld geld dat ze niet nodig heeft in noodfonds

Maaike Neuféglise van de Primera in Den Bosch is op dit moment de bekendste winkelier van Nederland. Haar zaak werd maandagavond verwoest en geplunderd en ze liet heel Nederland zien hoe dat voelde. Website Geen Stijl begon een crowdfunding en haalde al meer dan een ton voor haar op. Neuféglise wil het geld gebruiken om haar winkel op te knappen. Alles wat ze niet nodig heeft, wil ze gebruiken om andere Bossche ondernemers te helpen.

Agnes van der Straaten & Jan Waalen Geschreven door

De eigenaresse van de Primera is het gezicht geworden van alle ondernemers die slachtoffer zijn van de rellen. Er is voor miljoenen euro's schade veroorzaakt. Maaike Neuféglise wist vaak met tranen in haar ogen heel goed te verwoorden wat dat met je doet.

"Ik geef alles wat ik niet nodig heb met een warm hart door aan andere mensen."

"Ik heb gelukkig een verzekering en krijg heel veel hulp ook van leveranciers en zo. Dus ik heb dat geld niet allemaal nodig. Ik weet niet hoe dat allemaal moet, maar het geld dat overblijft komt in een stichting of een fonds om andere Bossche ondernemers te helpen die mogelijk geen verzekering hebben die de schade dekt. Ik geef alles wat ik niet nodig heb met een warm hart door aan andere mensen."

Ook de gemeente en de ondernemersvereniging in Den Bosch zijn aan het nadenken over een manier waarop ze de ondernemers kunnen helpen. Via andere crowdfundingacties is nog meer geld ingezameld. Het is nu nog niet duidelijk hoe dat er precies uit gaat zien.

Maaike Neuféglise deelt niet alleen het ingezamelde geld, ook de bloemen die worden bezorgd bij haar winkel, geeft ze weg. Ze deelt ze op straat uit zodat meer mensen er plezier aan beleven. Ze heeft er echt geen ruimte voor.

"Alles moet opnieuw geschilderd worden, want er zat bloed op de muren."

De winkelier laat aan de verslaggever zien wat er allemaal moet gebeuren om weer fatsoenlijk open te kunnen. "Er moet een nieuwe vloer in, want die is door glas beschadigd. Alles moet opnieuw geschilderd worden, want er zat bloed op de muren. De ramen moeten vervangen en ook het kassasysteem is kapot." De leverancier heeft dat woensdag kosteloos voor haar gerepareerd.

Landelijk zijn er ook plannen om een fonds op te richten om slachtoffers van de rellen te helpen. Ondernemersorganisatie MKB-Nederland laat weten dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid al min of meer heeft toegezegd dat er een schadefonds komt.

MKB-directeur Leendert-Jan Visser: "Ik heb gehoord dat er vanuit de overheid een schadefonds komt, Discussie is nu nog of je het per stad moet organiseren of dat je er een nationaal fonds van moet maken." De Tweede Kamer praat woensdagmiddag over de gevolgen van de rellen.

