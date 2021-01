Inzamelingsactie voor vernield Coffeelab in station van Eindhoven: 'Dit is waanzin'

Eigenaar Jeroen ging tijdens de rellen direct naar zijn koffiezaak (foto: Rogier van Son) vergroot

Eelco van de Glind uit Amsterdam is een inzamelingsactie begonnen voor de koffiezaak Coffeelab boven het Centraal Station in Eindhoven. De zaak had flink te lijden onder de rellen. De markante gevel, die bijna helemaal van glas is, kreeg heel wat stenen te verduren. 31 ramen raakten beschadigd. Van de Glind heeft zelf een koffiebar in de hoofdstad.

De exploitant van koffiebar Chiqueolatte begon de inzamelingsactie toen hij maandag las wat er gebeurd was.

"Het is waanzin dat je zo andermans bezittingen kapotmaakt. Het zijn hardwerkende mensen die je zo beschadigt. Dit greep mij aan. Je hebt als ondernemer al een bak een ellende door de lockdown. Je mist al omzet en dan krijg je dit nog op je dak. We zitten in dezelfde branche. Jeroen is een bekende naam in de koffiewereld. Ik kan mij niet voorstellen wat het met je doet als je je winkel zo aan gort ziet liggen.”

De kapotte ramen in de stationsrestauratie van Eindhoven. vergroot

Dinsdag stond er een hoogwerker met glaszetters bij de gevel. Om hem voorlopig veilig te maken. Daarna begint pas het herstel dat maanden kan duren. "Het is maar glas, maar wel het mooiste glas van de stad. En het is verdomme ons glas. Er stonden mensen te huilen bij het opruimen buiten", zegt eigenaar Jeroen Veldkamp.

Hij is wel een beetje verbaasd over de inzamelingsactie omdat de NS de kosten voor de ruiten betaalt. Veldkamp huurt het pand. “Wij hebben alleen binnen in de zaak kosten. We zullen moeten gaan schoonmaken, zoals glassplinters uit de stoelen laten halen. En we hebben een nieuwe sticker op het raam nodig. Er zijn andere ondernemers die ook hulp nodig hebben. Alles wat te veel is, kan daarnaartoe. Dat is ook heel Eindhovens: laten we het dan delen.”

Glaszetters maken de gevel alvast veilig zodat de ruiten later vervangen kunnen worden. vergroot

De initiatiefnemer van de actie is het daarmee eens en wil vooral medeleven tonen. “Straks mag zijn zaak misschien weer open en dan zijn ze de ramen nog aan het vervangen omdat dat maanden duurt. Zit je nog in de ellende. Mocht alles gedekt zijn en hij is uit de kosten, kunnen we het bedrag uiteraard schenken aan andere ondernemers in de buurt.”

De crowdfundingactie heeft tot nu toe ruim 600 van de beoogde 5000 euro opgeleverd. Het Coffeelab is zelf ook een actie begonnen. Zo kunnen mensen en bedrijven een 'uitgestelde koffiekaart' bestellen voor iemand anders. Dat is een tegoedbon voor koffie in de vorm van een ansichtkaart, vertelt Veldkamp. "Daarmee hopen we nu alvast inkomsten te krijgen waarmee we de huur kunnen betalen. Als we weer open mogen, kunnen mensen de koffie bij ons komen drinken."

