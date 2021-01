Duizenden euro's ingezameld voor getroffen café in Eindhoven: 'Kippenvel, dit doet een mens goed'

Eigenaresse Linda Thijssens van d'n Hertog is blij met alle steun (foto: Linda Thijssens) vergroot

Eigenaresse Linda Thijssens van café d'n Hertog in Eindhoven is er stil van. Direct na de ongeregeldheden zondag startten studenten van muziekvereniging La Tuniña een inzamelingsactie voor hun stamkroeg, die flink vernield werd. Na twee dagen staat de teller op bijna vijftienduizend euro. ''Dit is overweldigend en hartverwarmend.''

De eigenaresse van de zaak wist niet wat ze meemaakte afgelopen zondag. Voor haar deur op het Stationsplein trokken relschoppers stenen en verkeersborden uit de grond en werden er brandjes gesticht.

Ook de zaak van Linda moest het ontgelden. ''Parasols zijn meegenomen, bloembakken werden vernield, mijn containers zijn in brand gestoken en ze hebben aan de warmtelampen gehangen.''

'Ik was echt heel bang dat ze de ruiten in zouden gooien en alles zouden plunderen.'

Zelf was ze niet aanwezig tijdens de rellen. Toen de rust enigszins wederkeerde, kwam ze de schade opnemen. ''Ik was echt heel bang dat ze de ruiten in zouden gooien en alles zouden plunderen. Gelukkig is dat ons bespaard gebleven en had ik het terras al binnengehaald.''

De beelden van de vernielingen gingen de hele wereld over. Student en stamgast Marie-Louise van der Weijst had in eerste instantie niks in de gaten. ''Ik zat te gamen dus had ik niks meegekregen van de rellen. Totdat ik een video doorgestuurd kreeg van brandende containers voor de deur van het café. Ik dacht meteen: oh nee, Linda....oh mijn god. Bij haar drinken we vaak een biertje na onze optredens.''

'We wilden laten zien dat wat jongeren kapot gemaakt hebben, ook weer door leeftijdsgenoten opgebouwd kan worden.'

De student besloot meteen in actie te komen met een crowdfundingsactie. ''We wilden laten zien dat wat jongeren kapot gemaakt hebben, ook weer door leeftijdsgenoten opgebouwd kan worden. Niet alle jongeren zijn zoals deze relschoppers.''

Na ruim een dag is er bijna vijftienduizend euro opgehaald en de teller blijft lopen. ''Mijn telefoon is ontploft, niet normaal. Ik heb de meldingen op mijn telefoon uit moeten zetten. Bij elke donatie rinkelde mijn telefoon. De actie is viraal gegaan.''

De eigenaresse van het café is geraakt door alle steun. ''Kippenvel. Alle donaties, alle lieve berichtjes die ik heb mogen ontvangen. Dit doet een mens goed.'' Voor de relschoppers heeft ze geen goed woord over. ''Het is heel triest wat er nu allemaal in ons land gebeurt.''

